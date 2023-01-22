İlk külçe Erdoğan'dan! Osmanlı'nın kalbi ekonomiye de can olacak

İmparatorluk temelinin atıldığı Söğüt, 109 tonluk altın rezerviyle 'Türkiye Yüzyılı'na da güç katacak.

İLK KÜLÇE ELDOĞAN'DAN

Türkiye, sadece petrol ve gazı değil yer altındaki kaynaklarını gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. Bilecik'te keşfedilen 109 tonluk altın rezervi için 450 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Altın yerli ve milli kaynaklarla çıkarılıp ekonomiye kazandırılacak. Sögüt'teki maden sahasında ilk külçeyi Cumhurbaşkanı dökecek.

DEĞERİ 6,5 MİLYAR DOLAR

Maden sahasında iki cevher damarı var. Bir ton toprak yığını içindeki altın varlığı, dünyada ortalama 2-3 civarında. Söğüt'teki sahada ise ortalama yüzde 8,6. Bazı bölgelerde ise 14'lere çıkıyor. Madenden yılda yaklaşık 7 ton altın üretilecek. Rezervin ekonomiye katkısı da 6,5 milyar doları bulacak.

CEVAT AYDOĞMUŞ