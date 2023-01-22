40 taksitle faiz ve borçtan kurtaracak tarihi yapılandırma

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketiyle, küçük esnaftan sanayiciye iş dünyasından KOBİ'lere kadar reel sektörün tamamı nefes alacak. Paketin, SGK tarafından takip edilen sigorta primleri, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı, stok affı gibi düzenlemeleri içermesi bekleniyor. Borçların faiz ve gecikme faizi önemli ölçüde silinerek reel sektörün üretim, yatırım, istihdam konusunda elinin rahatlaması sağlanacak.

BÜYÜK BİR HEYECAN YARATTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergiden prime, idari para cezalarından öğrenim kredilerine kadar geniş kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü açıklaması beklenen paket, hem vatandaş hem de reel sektörde büyük heyecan yarattı.

Paketle 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşan borçlara yapılandırma fırsatı sunulacak. Paket, gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük, emlak, çevre, temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini kapsayacak. Prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borçları, kamu kira alacakları da kapsamda.



MATRAH ARTIRANA İNCELEME YOK

Pakette, matrah artırımı imkanı da sağlanacak. Matrah ya da vergi artırımında bulunan, koşulları yerine getiren mükellefler hakkında vergi incelemesi ve tarhiyatı gerçekleştirilmeyecek. Matrah artırımı yoluyla geriye dönük olarak 5 yıl için matrah artırım oranları, asgari matrah artırım tutarları belirlenecek. Bu tutarlar üzerinden artırıma giden mükellefler vergi denetiminden kurtulacak.

Ayrıca işletmede olmasına karşın kayıtlarda yer almayan ya da işletmede bulunmayan makine, emtia, demirbaşların beyan edilmesiyle işletme kayıtlarının gerçek durumuna uygun hale getirilmesine olanak sağlanacak. Bu kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi için de geçerli olacak.

İRTİFAK HAKKI ALACAĞI DA VAR

Sigorta, işsizlik sigortası, isteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası primi, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri de yapılandırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca takip edilen tespitleri yapılan ve yapılandırma son başvuru tarihine kadar kesinleşenler de yapılandırmadan faydalanabilecek. Buradaki tespit tarihi pakette netleşecek. Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları, irtifak hakkından kaynaklı alacaklar da yapılandırma kapsamına alınacak.

YAPILANDIRMADA TEMİNAT İSTENMEYECEK

Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük, özel usulsüzlük cezalarının yarısı silinecek, yapılandırılan borçlar erken ödendiğinde indirim yapılacak. İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenirse "borcu yoktur" yazısı alınabilecek. İhale ve inşaat işyerleri için; borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi ve teminat iadesi yazısı verilecek. Yapılandırma devam ettiği sürece sigorta primi teşviklerinden yararlanılacak.

KAÇ TAKSİTTE ÖDENECEK?

Pakette taksit seçenekleri önceki yapılandırmalardan farklı olarak daha uzun vadeli tutulacak. Daha önce vergi borçlarını yapılandırmada 6, 9,12, 18 ay taksitte ödeme imkanı sunulmuş ve ödemeler iki ayda bir gerçekleşmişti. Tercih edilen ödeme taksit sayısına göre de katsayı belirlenmişti. Edinilen bilgiye göre bu pakette taksit sayısı 18'i geçecek. Bu durumda 20 ay taksit imkanı sunulursa borcun 40 ayda ödenmesi imkanı doğacak. Taksit seçeneği 24 aya çıkarsa da vatandaş, esnaf borcunu 48 ayda diğer ifadeyle 4 yılda ödeyebilecek.

DÜZENLİ ÖDEYEN MÜKELLEFE DESTEK TALEBİ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vergi ve sigorta primi gibi devlete olan borçlarını düzenli ödeyen mükelleflerin desteklenmesini talep etti. Baran, "Borcunu ödeyemeyen kadar, devlete olan yükümlülüklerini tüm sorumlulukların önüne alan, kendi kaynağı olmadığında kredi kullanarak yükümlülüklerini yerine getiren, devlete borcu olmayan mükelleflerimiz de var. Şartların ne olduğuna bakmaksızın, devlete olan ödemelerini aksatmadan, düzgün ve düzenli bir şekilde yapan mükellefler unutulmamalı. Borçlulara ödeme fırsatı tanırken borcunu zamanında ödeyen mükellefi de destekleyelim" dedi.

Baran, geçmişte talep ettikleri gibi vergi ödemelerinde kredi kartının kullanıma açıldığını anımsatarak, 200 bin lira olan sınırın kaldırılarak mükellefin alabildiği kart limitine göre olmasını istedi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de ödemelerin uzun bir zaman dilimine yayılmasını istedi. Palandöken, yeni düzenlemeyle esnafın da yapılandırma kapsamına alınarak emekli olabilmesinin önünün açılması gerektiğini kaydetti.

HAZAL ATEŞ