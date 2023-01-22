Ücretsiz verilen kemikler kıymete bindi! Kilosu 50 TL

Yüzyıllardır küçükbaş ve büyükbaş hayvanların etinden, sütünden, derisinden, peynirinden, yağından ve sakatatından ücret karşılığı fayda sağlanırken vitamin deposu olan ilikli kemikler ise isteyene ücretsiz verilir ya da sokak köpeklerine atılırdı.

KİLOSU 50 LİRAYA KADAR ÇIKTI



Ancak son günlerde et fiyatlarının uçuşa geçmesi ile kemiklerde ücret karşılığı satılmaya başlandı. Kemiklerin kilosunun kasapta 15 liradan, markette ise 50 liraya varan fiyatlardan satıldığı öğrenildi.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, etin aşırı değerlenmesinden sonra özellikle kışın hastalıklara iyi gelmesinden dolayı vitamin deposu olan ilikli kemiklere de rağbet olduğunu bu nedenle kasaplarda kilosu 15 liraya marketlerde ise kilosu 50 liraya varan fiyatlardan satıldığını söyledi. Yağmur, "Daha önce bu kemikler ücretsizdi. Hala çoğu kasap ücretsiz veriyor. Ama maketler bu kemikleri stoklayıp 50 liraya satıyor. Özellikle kışın çorbaya konan ilikli kemikler hastalıklara birebir iyi geldiği için tercih ediliyor. Ancak buna rağmen kemiklerin ücretsiz olması gerekir" dedi.