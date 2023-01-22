7 kez ertelendi maliyeti 65 milyara çıktı

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Daha önce yedi kez açılacağı duyurulan ve son olarak Eylül 2021'deki açılışı iptal edilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) projesinin toplam maliyeti 2023 yılı yatırım programına göre 64.5 milyar liraya çıkarak rekor kırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Bugüne kadar erteleme rekoru kıran proje şimdi de maliyet rekoru kırıyor.

YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

Toplam 393 kilometre uzunluğundaki hattın metresi bu maliyetle yaklaşık 165 bin liraya geliyor. 2023 yılında açılışı yapılacağı belirtilen proje için hala bu kadar ödeme yapılması plansızlığın en büyük göstergesi" dedi. Akın yaptığı açıklamada, Ankara-Sivas YHT projesinin ilk olarak 2012 yılında açılacağının duyurulduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

METREKARESİ 165 BİN TL

"2007 yılında ihale edilen Ankara-Sivas YHT projesi bugün 16 yıldır tam anlamıyla yılan hikayesine dönmüş durumda. 2008'de başlayan inşaat çalışmaları hala bitmedi. İktidar önce 2012 yılında açılacağını duyurduğu projede yanlış planlama yapıldığı ortaya çıkınca proje büyük oranda revize edildi. 2018 yılında açılışı tekrar ertelenen proje toplam 7 kez ertelendi." En son 4 Eylül 2021 tarihinde proje tam bitmeden açılış için hazırlık yapıldığını ancak tekrar ertelendiğini aktaran Akın, "Projede hattın metresi yaklaşık 165 bin lirayı buluyor. Bu maliyet artışının başında önce plansızlık ardından iktidarın yanlış para politikası nedeniyle Türk Lirası'nın değerinin düşmesi geliyor. Söz konusu proje AKP'nin beceriksizliğinin ve plansızlığının örneği. 2023 yılında bile kamu bütçesinden hala ödenek ayrılıyor" diye devam etti.

Hattın maliyeti 2.5 kattan fazla arttı



CHP'li Ahmet Akın'ın verdiği bilgiye göre, Ankara-Sivas YHT projesinin maliyeti 2022 yatırım programında 24 milyar 946 milyon 378 bin 379 lira olarak ilan edilmişti. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2023 yılı yatırım programında rekor oranda bir artış gerçekleşti. Bu yıl açılması planlanan projenin maliyeti 64 milyar 528 milyon 975 bin 642 liraya yükseldi. Yani neredeyse 65 milyar liraya çıkmış durumda. Buna göre yaklaşık 2-3 ay sonra açılışı planlanan hattın maliyeti 2023 yılı yatırım programında 2.5 kattan fazla arttı.