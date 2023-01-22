Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu
Küçükçekmece Gölü'nde bir erkek cesedi bulundu. Vefat eden kişinin cesedini teşhis eden yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2023 09:45, Son Güncelleme : 22 Ocak 2023 09:46
Olay, bugün sabah 06.30 sıralarında Küçükçekmece Gölü'nde meydana geldi. Su yüzeyinde hareketsiz yatan birini gören çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler yaptıkları ilk incelemede buldukları kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Göl kenarına çıkarılan cansız bedenin 23 yaşındaki Vefa Köse'ye ait olduğu belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Teşhis için olay yerine gelen Köse'nin yakınları sinir krizi geçirdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız