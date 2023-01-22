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Bu sobanın bacası var dumanı yok, ustası talebe yetişemiyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Ersin Ürkmez'in (44) ürettiği sobalar, iç pazarın yanı sıra dış pazarlardan da talep görüyor

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2023 10:21, Son Güncelleme : 22 Ocak 2023 11:16
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Gezi için gittiği Azerbaycan'da bir kafede gördüğü fındık kabuğu ve dumansız pelet sobayı tasarlayan Ürkmez, günde 3 soba üretiyor. Ürkmez 'in yaptığı sobaları 5 bin 500 liradan satışa sunuyor. Sobalar, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İspanya'da alıcı buluyor. 100 metre kare büyüklüğündeki atölyesinde demire şekil vererek geçimini sağlayan 44 yaşındaki Ersin Ürkmez, İstanbul'da çalıştığı ustasından öğrendiği mesleğini sürdürüyor.

'Günde 3 adet üretiyor, tanesi 5 bin 500 lira'

2017 yılında Bakü'ye giden Ürkmez, bir kafeteryada görmüş olduğu sıkıştırılmış talaşın yakıt olarak kullanıldığı Soba'yı sobayı tasarlayarak imalatına başladı. Üretilen soba tasarımı sayesinde normal tip sobaya göre iki kat daha fazla sıcaklık veriyor. Üstünde seyyar aparat da bulunan soba, yemek pişirmeyi de mümkün kılıyor. Ürünün tasarımında duman sobanın içinde dönerek gazın tekrar yanmasını sağlıyor. Yanıcı madde olarak kullanılan pelet ise içerisinde herhangi bir kimyasal içermediği için hem zararlı gaz zehirlenmesinin önüne geçiyor hem de doğayı kirletmiyor.

Sobalar, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İspanya' da alıcı buluyor.

"1 ton pelet ile iki kış geçirme garantisi veriyoruz"

Ürünün görsel ve fiziksel olarak değişik bir tasarım olduğunu ve günün şartlarına uygun geliştirdiği sobaları yurt içinde ve yurt dışında birçok yere gönderdiğini söyleyen Ürkmez, şöyle dedi:

"Yıllar önce Azerbaycan Bakü'ye iş konusunda ne yapabilirim diye gezmeye gittim. Orada bulunan bir kafeteryaya girdiğimde bu ilginç sobayı gördüm. Bulunduğum geniş alanı ısıttığını gördüğümde Türkiye'de böyle bir soba görmediğim için bende yapabiliriyim diye inceleme yaptım. Türkiye'ye geldiğimde orada gördüğüm sobayı tasarlayarak yaptım. Yaptığım bu pelet sobasını sosyal medya üzerinden yayınlayınca siparişlere yetişemedim. Yanımda yardımcı elemanla ancak günde 3 tane yapabiliyorum. Yurtdışına gönderdim, iç piyasada siparişler nedeniyle, yurt dışından çok talep var ama yetiştiremiyorum. Bu sobalar el yapımı ve işçiliği ağır olan sobalardır" diye konuştu. Bir ton pelet ile iki kış geçirme garantisi verdiğini söyleyen Ürkmez, sobanın dumansız çalıştığını ve yakılan ürünün yaydığı ısının da önemli olduğunu dile getirdi.

Ürünün kendine ait olan tasarımından ve içindeki kırıcılardan dolayı yanan gazı yukarı duman olarak vermek yerine tekrar içinde döndürüp araçlardaki turbo sistemi gibi tekrar yaktığını söyleyen Ürkmez şöyle devam etti:

"Dumanı tamamen ortadan kaldırıyor. Yakılan ürünün de önemi var. Plastik madde içerisinde olmadığı sürece orman ürünü yakıldığında, talaşın sıkıştırılmış hali olan pelet, fındık kabuğu, zeytin çekirdeği de yakılabilir. Pelet, kimyasal içerik içermeyen bir üründür, çevre dostudur ve doğayı kirletmez" diye konuştu.

Ersin Ürkmez, ürünün yakıt deposunun küçük olması, hafif ve bakım istememesi nedeniyle daha çok kafe ve atölyelerde talep geldiği söyledi. Ürkmez, KOSGEB'e başvurduğunu, olumlu sonuçlandığında seri üretim imalathanesine geçilebilmek için gerekli makineleri aldıktan sonra en az 10 kişiye de istihdam sağlayacağını belirtti.

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