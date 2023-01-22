WhatsApp'tan fotoğraf gönderimine ilişkin yeni özellik
En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, fotoğraf gönderimine ilişkin yeni bir özelliğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ocak 2023 11:00, Son Güncelleme : 22 Ocak 2023 11:01
Uygulama üzerinden gönderilen fotoğraflarda kalite sorunu yaşanıyordu. WhatsApp konuya ilişkin yeni bir güncelleme özelliğinin çalışmalarının yapıldığını aktardı.
Karşılıklı olarak fotoğraf gönderen kullanıcıları ilgilendiren özelliğe dair ayrıntılar belli olmaya başladı.
WABetaInfo'ya göre artık karşı tarafa kaliteli fotoğraf gönderilebilecek.
WhatsApp, gönderilecek fotoğrafın kalitesini seçerek gönderebilme seçeneğini sunarken, konuya ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız