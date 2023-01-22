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Belediye alacaklı işçisine mezarlıkları gösterdi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin AK Partili belediyesi 16 yıllık işçiyi kovdu. İşçi 237 bin lira maaş alacağı için icra davası açtı. Davayı kazanan işçiye parasını ödemeyen belediye, icra müdürlüğüne mal beyanı olarak 2 arazi gösterdi. Belediyenin teminat olarak gösterdiği araziler ise ilçedeki 2 mezarlık çıktı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 22 Ocak 2023 11:05, Son Güncelleme : 22 Ocak 2023 11:06
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Belediye alacaklı işçisine mezarlıkları gösterdi

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Sulusaray ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Necmettin Coruk, akrabaları ile tanıdıklarının yollarını yaparken kendisine oy vermediğini bildiği 16 yıllık işçisi Ahmet Çakıcı'nın evinin yolunu yapmadı.

Çakıcı'da sosyal medya hesabından belediye başkanını eleştirerek ayrımcılık yaptığını ileri sürdü. Kısa bir süre sonra Başkan Coruk ile işçi Çakıcı telefonda da tartışma yaşayarak karşılıklı hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine Necmettin Coruk, 2020 yılı Haziran ayında işçisini kovdu.

OLAY YARGIYA TAŞINDI

Haksız yere işine son verildiğini ileri sürfen Ahmet Çakıcı, olayı yargıya taşıyarak işe iade davası açtı. Yerel mahkeme işçiyi haklı görüp işe iadesine karar verdi. Belediyenin itiraz üzerine dosya Samsun İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.

İstinaf Mahkemesi ise yerel mahkemenin kararını bozarak belediyeyi haklı buldu. Bunun üzerine Çakıcı, maaş alacağı olan 237 bin lirayı ödemeyen belediyeye 2021 yılında icra davası açtı. Ahmet Çakıcı bu davayı kazanınca belediyeyi icraya verdi.

BELEDİYE İCRA MEMURLARI GÖNDERDİ

Çakıcı, davayı kazandıktan sonra parasını almak için geçen yıl Kasım ayında belediyeye avukatı ile birlikte icra memurlarını gönderdi. İcra memurları, makam odasını borca karşılık haczetme işlemlerini yaparken, Başkan Necmettin Coruk, Aralık ayının 15'inde paranın tamamı ödeyeceğini belirterek işlemleri durdurdu.

Ancak ödeme yapmayınca icra memurları bu kez 2 makam otosu için bağlanma kararı çıkardı. Araçların biri bağlanırken, iddialara göre diğeri saklandı. Başkan da kendi özel aracını makam otosu olarak kullanmaya başladı.

İLÇENİN 2 MEZARLIĞINI TEMİNAT GÖSTERDİ

Öte yandan işçinin parasını ödemeyen belediyeden haciz işlemleri başlayınca İcra Müdürlüğü mal beyanında bulunmasını istedi. Belediye de avukatı aracılığıyla Kızılyer ile Fidanlık mevkiinde bulunan iki taşınmazı mal beyanı olarak bildirdi. Yapılan araştırma sonucunda mal beyanı olarak belirtilen iki taşınmaz ise ilçenin mezarlıkları olduğu ortayı çıktı.

Belediye Başkanı Coruk'un, kendisini siyasi kin yüzünden işten attığını ileri süren Ahmet Çakıcı, "İki aday vardı. Ben MHP'yi destekledim. Seçimden sonra bana 'köpek gibi ulumayı size göstereceğim' dedi. Sonra bana küfür etti ben de karşılık verince beni işten attı. Mahkemeye verdim" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANI DA BU MEZARLIĞA GELECEK"

Yerel mahkemenin işe iade, tazminat ve sigorta primlerini yatırmasına karar vererek belediyeyi haksız bulduğunu dile getiren Çakıcı, itiraz üzerine İstinaf Mahkemesi'nin bu kararı bozduğunu söyledi.

Başkan Coruk'un mahkeme üzerinde siyasi baskı kurarak bu kararı aldırdığını iddia eden Ahmet Çakıcı, "Bütün haklarımı gasp ettiler. Maaş alacaklarım vardı. 2020'den beri ödemiyor. Mahkemeye verdim. 2011 yılının 8. ayında mahkeme maaş alacaklarının ödenmesine karar verdi. Ama belediye başkanı onu da ödemiyor, gasp etmek istiyor. Bunun üzerine icraya gittim. Haciz kararı çıkarttık. Makam odasını ve araçlarını bağlattık. Ödeyeceğini söyleyerek anlaşmak istedi. İnandık ama ödemedi. Mal beyanında bulunuyor. Ve burayı haciz ettir paranı al diyor bana. Burası mezarlık, haciz edilir mi? Onun da geleceği yer burası" diye konuştu.

3 yıldır işsizlik maaşı dahi alamadığı ve iş bulamadığını belirten Çakıcı, zor günler yaşadığını anlatarak parasının ödenmesini istedi.

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