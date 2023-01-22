Türkiye'yi etkisini altına alacak: Sağanak yağmur ve kar geliyor
Türkiye'yi etkisini altına alacak: Sağanak yağmur ve kar geliyor
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu 1 ay ücretsiz
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu 1 ay ücretsiz
Artış trendi son buldu, 83 bin kişi borsadan çıktı
Artış trendi son buldu, 83 bin kişi borsadan çıktı
Antalya'da konut fiyatları uçtu: Memurlar tayin istiyor
Antalya'da konut fiyatları uçtu: Memurlar tayin istiyor
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde yeni yapılandırma paketi var
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde yeni yapılandırma paketi var
42 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasında iddianame hazır
42 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasında iddianame hazır
Geçen yıl en çok konut satılan ilçeler
Geçen yıl en çok konut satılan ilçeler
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Sıfır araç yokluğu fiyatları şişirdi: Fark 100 bin TL'yi buluyor
Sıfır araç yokluğu fiyatları şişirdi: Fark 100 bin TL'yi buluyor
Altılı masada 'geçiş süreci' için üç farklı senaryo hazır
Altılı masada 'geçiş süreci' için üç farklı senaryo hazır
Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemelerin incelikleri
Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemelerin incelikleri
7 kez ertelendi maliyeti 65 milyara çıktı
7 kez ertelendi maliyeti 65 milyara çıktı
40 taksitle faiz ve borçtan kurtaracak tarihi yapılandırma
40 taksitle faiz ve borçtan kurtaracak tarihi yapılandırma
İlk külçe Erdoğan'dan! Osmanlı'nın kalbi ekonomiye de can olacak
İlk külçe Erdoğan'dan! Osmanlı'nın kalbi ekonomiye de can olacak
Rayiç bedel ve katkı payı zorluyor: Ucuz krediye ulaşılamıyor
Rayiç bedel ve katkı payı zorluyor: Ucuz krediye ulaşılamıyor
İstanbul Havalimanı metro ücreti ne kadar olacak?
İstanbul Havalimanı metro ücreti ne kadar olacak?
'Önümüzdeki seçimler bir dönüm noktası olacaktır'
'Önümüzdeki seçimler bir dönüm noktası olacaktır'
Gerçekleşen MHRS randevu sayısında büyük artış
Gerçekleşen MHRS randevu sayısında büyük artış
Bu ildeki meslek liselerinden 144 milyon lira ciro
Bu ildeki meslek liselerinden 144 milyon lira ciro
'İlk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya koyacağız'
'İlk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya koyacağız'
10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
'Her Roman'a bir yuva' hedefiyle yeni konutlar yapacağız'
'Her Roman'a bir yuva' hedefiyle yeni konutlar yapacağız'
MEB, 'akran zorbalığı'nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
MEB, 'akran zorbalığı'nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
'İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretininin bir önemi kalmadı, iptal ettik'
'İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretininin bir önemi kalmadı, iptal ettik'
Araç tamir fiyatı da zamlandı: Freni kopana kadar gidiyor, ne yapsın?
Araç tamir fiyatı da zamlandı: Freni kopana kadar gidiyor, ne yapsın?
Enflasyon yüzde 40'a yapışır normalleşme 2 yıla yayılır
Enflasyon yüzde 40'a yapışır normalleşme 2 yıla yayılır
Sıfır otomobilde ÖTV indirimi için Erdoğan o tarihi işaret etti!
Sıfır otomobilde ÖTV indirimi için Erdoğan o tarihi işaret etti!
Emekli aylığı asgari ücret karşısında eriyor
Emekli aylığı asgari ücret karşısında eriyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Çalışanlar beklemeden bulundukları kurumlarda memur olacak
Çalışanlar beklemeden bulundukları kurumlarda memur olacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

42 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasında iddianame hazır

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 42 işçinin hayatını kaybettiği, 10 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 8'i tutuklu 23 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2023 11:38, Son Güncelleme : 22 Ocak 2023 12:05
Yazdır
42 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasında iddianame hazır

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen fezleke, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 195 sayfalık iddianamede, patlamada 41 işçinin vefat ettiği, 1 işçinin de sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

116 müştekinin yer aldığı iddianamede, tutuklu bulunan Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bu 4 zanlının iki suçtan toplam 844 yıl 16'şar aydan 1062'şer yıla kadar mahkumiyeti istenen iddianamede, diğer 4'ü tutuklu 19 şüphelinin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunuldu.

- "Maden işçisi kıyafeti ısı ve aleve karşı koruma kriterlerine uygun değil"

İddianamede, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, kullanılmamış maden işçisi kıyafeti üzerinde yapılan deneylerde kıyafetin kopma, yırtılma, birim alan kütlesi, yıkama sonrası boyut değişimi gibi kriterlere uygun olduğu ancak ısı ve aleve karşı koruma, alev yayılma, alevli döküntü ve alevli yanma kriterlerine uygun olmadığının bildirildiği aktarıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezince hazırlanan analiz raporunda da Oksijenli Ferdi Kurtarıcı (OFK) maske cihazlarının üzerinde üretim tarihi olarak Kasım 2015 yazması dolayısıyla cihazların tek vardiyalı kullanımda raf ömürlerinin uygun olduğu ancak iki vardiyalı kullanılmaları halinde raf ömrünü doldurduklarının anlaşıldığının anlatıldığı iddianamede, cihazların kullanılabilir durumda oldukları, içerideki bileşenlerin cihazın teknik dokümanında tarif edilenlerle aynı olduğu ve bu halleriyle kullanıma hazır olduklarının belirtildiğine işaret edildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"İçerik analizleri değerlendirildiğinde kullanılan kimyasalların oksijen üretimi için uygun nitelikte olduğu, 494 numaralı numunenin başlatıcısının çalıştırılmasıyla ortaya çıkan gaz karışımı üzerinde gerçekleştirilen kromatografik ve spektroskopik analizler sonucunda bu gaz karışımının uygun ve solunabilir nitelikte olduğu, analiz sonuçları dikkate alındığında rastgele seçilen numunenin bir OFK cihazında olması gereken özelliklerde olduğu, üretici firma tarafından yayınlanan dokümanda verilen bilgilere göre, nem göstergesine göre OFK kutusunun sızdırmazlığı sağladığı yönünde kanaat bildirildiği anlaşılmıştır."

- "Kurum yetkilileri gerekli modernizasyon işlerini yaptırmayarak ihmalde bulunmuşlardır"

İddianamede, metan gazı değerlerinin patlama anına kadar yüzde 1 ikaz seviyesini 85, yüzde 1,5 alarm seviyesini ise 5 kez, karbonmonoksit değerlerinin 25 ppm ikaz seviyesini 47 kez, 50 ppm alarm seviyesini 13 kez geçtiği, havalandırma vantilatörü değerlerinin 13 Ekim 2022 saat 23.43 ile 14 Ekim 2022 saat 18.49 zaman aralığının tamamında 53 kez ikaz, 355 kez alarm seviyesinde değerleri gösterdiğinin göz önünde bulundurulduğunda gerekli tedbirlerin alınmadığının anlaşıldığı belirtildi.

"Patlamanın gerçekleştiği kısımda bulunan fanın çalışmadığı, 1 gün öncesinden itibaren sürekli uyarı ve alarm kayıtları olmasına rağmen gerekli tedbir ve tamir işleminin yapılmadan patlatma yapıldığı" tespitine yer verilen iddianamede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişlerince yapılan teftiş sonucu 11 Ekim 2022'de düzenlenen "12.10.2018 - 27.10.2018 tarihleri arasında yapılan teftişe istinaden düzenlenen 20.10.2018 tarihli tutanakta tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve eksiklerden halen giderilmemiş olup devam eden hususlar" kapsamında "Ocak havalandırması, acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hava yönü ters çevrilebilecek özellikte değildir ve yer altında kullanılan bazı ekipmanlar ATEX belgeli değildir." şeklindeki tutanağa şüpheli Cihat Özdemir'in, "2022 Kasım ayı itibarı ile yeni havalandırma grubu ALFER firması tarafından yapılacak olup tespit edilen eksiklik giderilecektir." şeklinde cevap verdiği bildirildi.

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nin "Havalandırma sistemi acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hava yönünü ters çevirebilecek özellikte olur" hükmüne aykırı davranıldığına işaret edilen iddianamede, 17 Haziran 2022 Türkiye Taş Kömürü Kurumu Teftiş Kurulu Raporu'nda "Ana nefeslik aspiratör modernizasyonu için ayrılan 2.000.000 TL'lik ödeneğin harcanmadığı" ibarelerinden anlaşıldığı üzere kurum yetkililerinin gerekli modernizasyon işlerini yaptırmayıp ihmalde bulundukları kaydedildi.

İddianamede, şu tespitlerde bulunuldu:

"Bu kapsamda grizulu hale gelen maden ocağında merkezi izleme sistemine bildirimi düşen havalandırma arızasının giderilmemesi ile alakalı 08.00-16.00 vardiyasında üretim görevlilerinin arızayı merkez izleme sistemine bildirdiği ancak bu vardiyada iş güvenliği önlemleri alınmadığı ve tamirin yapılmadığı, 16.00-00.00 vardiyasında giderilmeyen arızaya rağmen üretime devam edildiği ve zorunlu hale getirilen havalandırma sisteminin modernizasyonu işleminin halen yerine getirilmemiş olduğu anlaşılmıştır."

Personelin yeterli ve gerekli eğitimleri almadan görev yaptıklarının anlaşıldığına işaret edilen iddianamede, "lağım atma işlemleri arasındaki zaman farklarının, 30 dakika olması gereken bekleme süresinden az olduğu" tespiti de aktarıldı.

- Müşteki ve şüpheli ifadelerinden

İddianamede -350 kotta kazma işçisi olarak görev yapan müşteki Burak Sümertaş'ın ifadesi de yer aldı. Buna göre Sümertaş ifadesinde, her sene aktif şekilde yılda iki gün verilen iş güvenliği kursundaki eğitimlerin teoride kaldığını, burada açılmış maske üzerinden 100-150 kişiye toplu eğitim verildiğini ancak kendilerine maske açtırılmadığını, yeterli görmediği eğitimlerin daha kapsamlı olması halinde olayda vefat eden arkadaşlarından bazılarının hala hayatta olabileceğini söyledi.

Tutuklu Müessese Müdürü Cihat Özdemir de ifadesinde, gaz izleme merkezinde her vardiyada 2 görevlinin bulunması gerektiğini ancak olay günü merkezde 1 kişinin görev yaptığını, bunun nedeninin de izin, istirahat gibi durumlar nedeniyle personelin azlığı olduğunu ifade etti.

Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca ise ifadesinde "meslekte 35 yıl tecrübesi bulunduğunu, yeterli derecede bilgi ve tecrübesi bulunmayan kişilerin işçi güvenliği ve idari yönden önem arz eden mevkilere getirildiğini, son zamanlarda yöneticilik yapanların yüksek mevkilere gelmek için aralarında oluşan egolara karşı çıkınca Müessese Müdürü'nün sindirme politikasıyla tüm yetkilerinin elinden aldığını" öne sürdü. Atmaca ifadesinde bu sebeple Ağustos 2020'den itibaren müessesede bulunan yer üstü ve yer altındaki hiçbir iş yerine gitmediğini dile getirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 42 işçinin hayatını kaybettiği, 10 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 8'i tutuklu 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, "havalandırma sisteminde gerekli tedbirlerin alınmaması ve tehlikeli gaz birikiminin sıradan bir olay gibi karşılanmasının patlamaya sebebiyet verdiği" bildirildi.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen fezlekenin ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 195 sayfalık iddianamede, patlamada 41 işçinin vefat ettiği, 1 işçinin de sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de hayatını kaybettiği anımsatıldı.

İddianamede, olay günü saat 18.00 sıralarında gaz sensör kayıtlarında karbonmonoksit ve metan gazının yükseldiği, bu yüksekliklerin -320 kalın damar arın bölgesindeki dinamit patlamasına ait olduğu, saat 18.09 sıralarında ise ölümlere yol açan ve metan patlaması olarak değerlendirilen ikinci büyük patlamanın gerçekleştiği belirtildi.

İkinci büyük patlamanın gerçekleşmesi için metan gazı birikimi ve ateşlenmesi olması gerekliliğine işaret edilen iddianamede, "Bu patlamanın da baca içerisinde biriken veya patlama ile ortaya çıkan metan degajına (püskürme) bağlı olduğunun değerlendirildiği, bu doğrultuda, metan degajına yol açacak bir yüzey arkası metan birikiminin varlığı ve bu birikimi ateşleyecek ateşleyicinin varlığının gerektiği, gaz sensör kayıtlarındaki karbonmonoksit değerlerinin ani yükselmesinin dinamit patlamasının işareti olduğu anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, "yüzey arkası metan degajı/birikimi olup olmadığının anlaşılması için dinamit patlatmalarından önce yapılan sondaj kayıtlarına bakıldığında -320 kalın damarda emniyetsiz patlatma yapıldığı" aktarılarak, 10 metrelik güvenli patlatma mesafesini geçtiği halde arında dinamit patlatmasına müsaade edildiği ya da patlatıldığı bildirildi.

-320 kalın damar baca yolu ile ilgili gaz izleme merkezinde bulunan, ocak içerisiyle yapılan eski tarihli dahili telefon kayıtlarının incelendiğine dikkat çekilen iddianamede, "Patlama bölgesinde, lağım çalışması yapıldığında metanın ikaz/alarm seviyesine çıktığı, baca içerisinde istenmeyen metan birikimi olduğu, bacayı temizleyecek vantilatörün yetersizliğinin yöneticiler ve teknik adamlarca bilindiği, bölgenin metan birikimi açısından sorunlu olduğunun bilinmesine rağmen gerekli havalandırma tertibatının alınmadığı ve metan patlamasına sebebiyet verildiği anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

- "Normal bir taş kırma işlemi gibi işçilerin kararına bırakıldığı anlaşılmıştır"

Patlamaya ait gaz sensörlerinin incelendiği anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"6 kez ikaz (yüzde 1 metan yüksekliği), 5 kez alarm (yüzde 1,5 metan yüksekliği) değerlerinin görüldüğü ayrıca el dedektörlerinin geriye dönük metan gazı ve karbonmonoksit değerlerine bakıldığında maden içerisinde süregelen tehlikeli gaz birikiminin/yükselmelerinin olduğu, çok riskli iş kategorisinde bulunan ve iş güvenliğinin en üst seviyede tutulmasını gerektiren maden sektöründe her türlü metan yükselmesinin takibe, değerlendirmeye ve analize tabi tutulması gerekirken sıradan bir olay gibi karşılandığı, yetersiz gaz izleme personel sayısı ve müdahalesinin olduğu, mühendislerin ve ustabaşlarının maden içerisinde olmadıkları ve bu uyarıları değerlendirmeye almadıkları anlaşılmıştır. Keza her patlama sonrası duvar arkası gizli metan sıkışması (degaj) olabileceğinin madenciler tarafından bilindiği, sadece yüzde 1 (ikaz), yüzde 1,5 (alarm) ile sınırlarına bakılarak dinamit patlatılması ve bu işlerin mühendislik bilgisi ve kararı dışında yapılması, her olayın maden kültürü ve tekniği içinde değerlendirilmesi ve analiz edilmesi gerekirken normal bir taş kırma veya inşaat işlemi gibi işçilerin karar ve ihtiyaçlarına bırakıldığı anlaşılmıştır."

İddianamede, "ne kadar mesafede bir sondaj yapılması mevzuatta belirliyken güvenli mesafenin hiçe sayılarak dinamit patlatması gerçekleştirildiği, her adımı ölçülere dayalı mevzuat düzenlemelerine rağmen bu konuda tedbirsizlik zinciri ve koordinasyonsuzluk olduğunun anlaşıldığı" belirtildi.

"Patlatmayı yapan barutçu, metan birikimi olup olmadığını ölçen sondajcı ve son sondajdan sonra dinamit patlatmalarına dayalı ne kadar mesafe ilerlemesi yapıldığını tespit eden görevlilerin, işlemlerini takip edecek, denetleyecek, analiz edecek ve iş güvenliği karar sürecini işletecek düzenin bulunmadığı"na işaret edilen iddianamede, "Mesafeyi ölçen görevlinin ertesi gün tekrar ölçeceği zamana kadar 2 vardiyada dinamit patlatması yapılabileceğini bilmesi gerektiği, sondaj görevlilerinin ikinci yapacakları sondaja kadar güvenli mesafenin bitip bitmediğini kontrol etmesi, dinamit patlatan barutçu ve diğer denetçilerin patlatma yapmadan önce uyarılması veya kendilerinin bu veriyi teyit etmeden patlatmayı gerçekleştirmemeleri gerekirken bu hususlara riayet edilmediği anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

İddianamede, "vardiya görevlendirme listesi, kimlik kartı geçiş sistemi, lamba takip sistemi ve tertip verilmesi şeklindeki 4 ayrı personel takip sisteminin verimli çalışmadığı, üst üste farklı sistemlerin uygulanmasının düzeni sağlayacağına daha karmaşık ve denetimsiz bıraktığı, soruşturma sırasında tam ve emin olarak vardiyada çalışanların bilgisinin verilemediği" belirtilerek, "4 sistemin de kaza anında işçilere acil şekilde ulaşma amacından uzak kaldığı, tüm bu sistemsel düzensizliğin yöneticiler tarafından fark edilmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, gerekli denetimlerin ve yönetim gereklerinin yerine getirilmediğinin anlaşıldığı" tespitinde bulunuldu.

Kömür madenciliğinin patlayıcı, jeoloji, basınç, tahkimat, sondaj, kimya, mekanik ve birçok teknik mühendislik bilgilerini içerdiği, bu bilgilerin birbiriyle kıyaslanması ve analizinin gerektiği ancak meydana gelen olayda tüm bu bilgileri değerlendirecek teknik kişi bulunmadığı gibi değerlendirmeye sunacak ve karar sürecini işletecek sistemin de olmadığı değerlendirmesi yapılan iddianamede, "Sonrasında 'patara' denilen ve kalan yüzey parçalarını temizlemeye yarayan birkaç dinamit lokumu ile küçük patlatmaların yapıldığı, haberleşme sistemiyle diğer birimlerin uyarılmadığı, farklı birimlerde hangi gelişmelerin olduğunun takip ve teyit edilmediği, jeolojik ve basınç değerlerine dayalı gelişmelerin takip edilmediği, geçmişe dair ve güncel gaz değerlerinin değerlendirmeye alınmadığı ve mevzuat gereği dinamit patlatma projesinin yapılmadığı anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, havalandırma tertibatı modernizasyonun 2015'te yasal zorunluluk haline geldiği, müesseseye ödenek tahsis edilen 2018 yılındaki denetleme raporlarında modernizasyonun gerçekleştirilmesi için bildirimin yapıldığı, 2022'de düzenlenen denetim raporlarında bir kez daha ikaz edildiği, 24 Aralık 2021'de ihalesinin gerçekleştirildiği aktarılarak, şöyle devam edildi:

"İhaleyi alan firmanın taahhüt ettiği 180 gün içerisinde taahhüdünü gerçekleştiremediği, ek süre verilen firmanın gerekli makine, teçhizat ve kurulumun aşama aşama tamamlanması için tarih verdiği, belirtilen tarihlerde de işin başlamadığı ve 14 Ekim 2022 tarihinde Amasra Kömür İşletmesinde maden patlamasının gerçekleştiği, maden işlerinde havalandırmanın hayati önem taşıdığı, buna ilişkin alımların normal usullerle yapılmasından kaynaklanan gecikmelerin insan hayatına yönelik tehlikeleri barındırdığı anlaşılmıştır."

- "Bilimsel anlayıştan uzak usta çırak tecrübesiyle yönetiliyor" değerlendirmesi

"Amasra Kömür İşletmeleri Müessesesinin genel işleyişine bakıldığında, kural ihlallerinin yaygınlığı ve denetimsizliğin işletmede disiplinsizliğe neden olduğu" görüşüne yer verilen iddianamede, "teknik donanım, verilerin bilimsel olarak değerlendirilmesi, analizi ile bilimsel odaklı anlayış yerine bu anlayıştan uzak usta-çırak tecrübesi ile yönetildiği" değerlendirmesi yapıldı.

İddianamede, mevcut mevzuatın bu anlayışa göre esnetildiği ya da yok sayıldığı belirtilerek, şu tespitler aktarıldı:

"Eksik işçi ve mühendis sayısı, mühendislerin her işin başında olmadığı gibi karar sürecinin dışında olmaları, güvenli mesafenin geçilerek dinamit patlatmaya müsaade edilmiş olması, metan ve karbonmonoksit değerlerinin ikaz ve alarm sınırlarını geçmesine rağmen uygulanacak prosedürde tereddüt yaşanması ya da uygulanmaması, vardiya listelerinde olmayanların yer altında çalışıyor olması ve hatta hayatını kaybeden 5 işçinin farklı vardiya işçisi olması, resmi izin dışında istirahat verilmesi, bozuk havalandırma cihazı olmasına rağmen aynı mahalde dinamit patlatmasına devam edilmesi, dinamit patlatmalarından sonra patara denilen o anki ihtiyaç durumuna göre göreceli olarak karar verilen birkaç dinamit lokumu kullanılarak dinamit patlatması yapılması, izleme merkezi gibi hayati önem taşıyan bir yerde gaz sensörü ikazlarına yeterince önem verilmemesi, el dedektörü kayıtlarında yüksek tehlikeli gaz seviyelerinin zaman içerisinde kayıtlarda yer almasına rağmen gerekli analizin yapılarak herhangi bir tedbirin alınmaması hususlarının yönetimsel eksiklik ile ihmallere neden olduğu ve meydana gelen patlamayı kaçınılmaz kıldığı anlaşılmıştır."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Annenannesi ile teyzesini benzin döküp yakan şüpheli tutuklandı
Annenannesi ile teyzesini benzin döküp yakan şüpheli tutuklandı
Otobüsün üstüne yatıp Yunanistan'a kaçmaya çalıştılar
Otobüsün üstüne yatıp Yunanistan'a kaçmaya çalıştılar
Polis, meslektaşı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
Polis, meslektaşı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu
Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu
Üniversiteli gence burs tuzağı
Üniversiteli gence burs tuzağı
'Engelli çocuğa öğretmen şiddeti' iddiası
'Engelli çocuğa öğretmen şiddeti' iddiası

Bu Habere Tepkiniz

Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

AK Parti, 2023 seçim beyannamesinde adalet alanında atılacak adımların taslağını hazırladı. Adalet Bakanlığı ile AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı taslak ile hukuk fakülteleri kontenjanları azaltılacak. Böylece daha başarılı gençler arasından seçim yapılmış olacak.
5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memur engelli emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlarsa, ayrıca engellilik oranı aylık bağlanmasına yeterli olmayacak şekilde düşerse engellilikten dolayı yaşlılık aylığı kesilir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İstinaf mahkemesi 'yeniden bir karar verilmek üzere' şeklinde karar verebilir mi?

İstinaf mahkemesi 'yeniden bir karar verilmek üzere' şeklinde karar verebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Bölge İdare Mahkemesince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılmak suretiyle dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine kesin olarak karar verileceği yönünde düzenleme getirildiğine vurgu yaparak "yeniden bir karar verilmek üzere" şeklinde verilen kararı bozdu.
Kıdem Tazminatı tavan tutarı nasıl hesaplanır?

Kıdem Tazminatı tavan tutarı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavanında en yüksek Devlet Memurunun alacağı 1 yıllık emekli ikramiyesi tutarı esas alınmaktadır.
2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusu Ne Zaman Yayınlanacak?

2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusu Ne Zaman Yayınlanacak?

2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusu sürecinin 2023 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Tercih Başvurularına öncelik verildiği için ertelendiği kanaatindeyiz. Mazerete Bağlı Yer Değiştirme de Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri 20 Ocak 2023 tarihinden itibaren yapılacağından bu tarihlerde göz önünde bulundurularak 2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusunun yayınlanması beklenmektedir
Disiplin işlemlerinde 'önceki yönetmeliğin' uygulanması mümkün mü?

Disiplin işlemlerinde 'önceki yönetmeliğin' uygulanması mümkün mü?

Rekabet Kurumu Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Başkanlığı Muhasebe Biriminde idari hizmet yetkilisi olarak görev yapan davacı tarafından, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.
Sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi yasalaştı

Sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi yasalaştı

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Son değişikliklerle birlikte yasalaşan Kanunu'nun tam metni haberimizin devamında.
11 maddelik YÖK Kanunu teklifini yayımlıyoruz

11 maddelik YÖK Kanunu teklifini yayımlıyoruz

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.
2023 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belirlendi

2023 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belirlendi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin "2023 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi" belirlendi.
KPSS 2023/3 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2023/3 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/3: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu.
Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2023.
18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci

18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci

Şanlıurfa'da 18 yıl sonra erkek bebeğe kavuşan bir aşiretin mensuplarının mutluluğu görülmeye değerdi. Hastanede kalabalık bir grupla aşiretin yeni mensubunu karşılayan kişiler, duygu dolu anlar yaşadı. Bebeği kucağına alan babası gözyaşlarına hakim olamazken, doğumu gerçekleştiren doktorun sosyal medyada paylaştığı görüntüler tıklanma rekorları kırdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, 1250 bekçi alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2023
Ünlü oyuncu milyonluk arabasıyla trafikte kaldı

Ünlü oyuncu milyonluk arabasıyla trafikte kaldı

Ünlü oyuncu Beren Saat, yakın zamanda aldığı milyonluk arabasıyla Bebek sokaklarında görüntülendi.