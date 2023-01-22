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Antalya'da konut fiyatları uçtu: Memurlar tayin istiyor

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Antalya'ya yaşanan göç nedeniyle son son 1 yılda konut fiyatları sert arttı. Tahliye davaları günde 60'a kadar yükseldi. Memurlar yüksek kiralar nedeniyle kente gelmek istemiyor, kiradakiler ise başka illere tayin istiyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ocak 2023 13:44, Son Güncelleme : 22 Ocak 2023 13:46
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Antalya'da konut fiyatları uçtu: Memurlar tayin istiyor

Rusya ile Ukrayna arasında geçen yıl şubatta başlayıp, halen süren savaş nedeniyle iki ülkeden Antalya'ya ciddi göç yaşandı. Özellikle Rusya'daki seferberlik ilanı sonrası göçün hızı arttı. Rus ve Ukraynalıların başını çektiği yoğun göç, beraberinde birçok sorun ve tartışmayı getirdi.

Ev kiraları ile konut fiyatları astronomik artarken, demografik yapının değişmesine yönelik endişeler baş gösterdi. Kent trafiğinde çok sayıda Rus ve Ukrayna plakalı araç görülmeye başlandı. Kentin zaten sorunlu trafiği, yabancı plakalı araçlarla daha da ciddi boyutlara ulaştı.

OTURMA İZİNLİ 51 BİN RUS, 20 BİN UKRAYNALI
Son açıklanan resmi rakamlara göre; kent genelinde 177 bin yabancının geçici veya normal ikamet izni bulunuyor. Bunların 51 binini Ruslar, 20 bine yakınını da Ukraynalılar oluşturuyor.

3 veya 6 aylık vizelerle gelip, kentte yaşamını sürdüren toplam yabancı sayısının ise 200 bini aştığı, Rus ve Ukraynalıların toplamının da 100 bini bulduğu tahmin ediliyor. Kent genelinde yabancıların ikamet ettiği konut sayısı da 120 bin civarında olduğu belirtildi.

10 MAHALLE İKAMET İZNİNE KAPALI
Konyaaltı ilçesi başta olmak üzere Muratpaşa, Kemer, Alanya ilçelerini tercih eden Rus ve Ukraynalılar nedeniyle, bu bölgelerde ev kiraları ile konut fiyatları yükseldi. Kumluca, Finike, Demre, Manavgat, Serik, Kepez, Döşemealtı gibi ilçelerde ise hem kiralık hem satılık konut talebi oluştu.

Fiyat artışlarının engellenmesi için geçen yıl temmuz ayında İçişleri Bakanlığı'nca, bu iki ülke vatandaşının en çok talep gösterdiği mahalleler, ikamet iznine kapatıldı. Konyaaltı ilçesinde Hurma, Sarısu ve Liman, Alanya'da Kargıcak, Mahmutlar, Kestel ve Avsallar, Muratpaşa'da Topçular, Döşemealtı'nda ise AOSB2 ve AOSB3 Kısım mahalleleri, yabancıların yeni ikamet izin başvurularına kapandı.

ANTALYA'DA 'BİLBORD' TARTIŞMASI
Konut fiyatlarındaki artışın getirdiği ekonomik endişelere, demografik yapının bozulması tedirginliği de eklenince; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Slav halklarına yönelik toplu ulaşım e-uygulamasını tanıttığı Rusça bilbordlar tartışmaya yarattı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek arasında 'millilik' tartışması yaşandı. Tartışmaya yüzlerce sosyal medya kullanıcısı katılırken, artan konut fiyatları ve trafik yoğunluğu şikayetleri dile getirildi.

SOSYAL MEDYAYA SIÇRADI
Sosyal medya kullanıcıları, Ruslar nedeniyle kiralarının arttığını belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Şehrin tüm yollarında hafta içi- hafta sonu fark etmeksizin sürekli trafik problemi yaşıyoruz. İstanbul'dan beter haldeyiz. Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Şehir doldu taştı. Türkiye'de sadece Antalya mı var? Kira fiyatları 5 kat arttı. Savaşın mağduru varsa o da Antalya'nın yerli halkı" paylaşımını yaptı.

Ayrıca sosyal medyada Rusça tabelalı iş yerleri, Ukraynalı kadınların, 'Türkler bize yabancı derler, Antalya'da zaten Türkler yabancı oldu' gibi paylaşımların sayısı da arttı.

ANTALYA YABANCIYA SATIŞTA İKİNCİ
Kentte 2021'de 12 bin 384 konut satışı yapılırken, bu rakam savaşın çıktığı 2022'de yüzde 76,5'lik artışla 21 bin 860'a ulaştı. Antalya, yabancılara konut satışında az bir farkla İstanbul'un ardından ikinci oldu.

Türkiye'de 2022'de 16 bin 312 adet ile en çok konut alan Ruslar oldu, bir önceki yıla göre yüzde 203'lük artış yaşandı. Ukraynalılar ise yüzde 106'lık artış ve 2 bin 574 konutla 4'üncü sırada yer aldı.

Rusya'da eylül ayındaki seferberlik kararı sonrası özellikle Rus vatandaşların Antalya'ya göçü, ekim, kasım ve aralık aylarındaki yabancılara konut satışlarında büyük etki yarattı. Antalya, bu 3 ayda Türkiye'de yabancılara en fazla konut satışı yapılan il oldu. Bu dönemde Antalya'da en çok konut alanlarda Ruslar birinci, Ukraynalılar ikinci sırada yer aldı.

KONUT FİYATI YÜZDE 140, KİRALAR YÜZDE 172 ARTTI
GYODER ve İNDER üyesi de olan Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, savaşın başladığı 2022 Şubat ayından sonraki değişimleri açıkladı. Özgün, savaşın başladığı dönemden yıl sonuna kadar geçen 11 aylık sürede Antalya'da konut fiyatlarının yüzde 140, kiraların ise yüzde 172 arttığını söyledi.

Kent genelinde konut fiyatı ortalamasının 2,5 milyon TL'ye yaklaştığını, ortalama kiraların ise 5 bin TL'den 13 bin 600 TL'lere ulaştığını belirten Özgün, "Şubat 2022'de Antalya geneli ortalama konut satış fiyatları 1 milyon 27 bin TL iken; Aralık 2022 sonu itibarıyla 2 milyon 448 bin TL'ye yükseldi" dedi.

HER 4 KONUTTAN BİRİNİ RUSLAR ALDI
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı ve inşaat sektöründen Ahmet Öztürk ise Türkiye'de Rus ve Ukraynalılara yapılan konut satışlarındaki artış oranları ile bu iki ülke vatandaşlarının paylarına dikkat çekti.

Öztürk, her 4 konuttan 1'inin satıldığı Rusların ilk tercihi olan Antalya'da 2022 yılında yabancılara toplam 21 bin 860 konut satıldığını söyledi.

KİRA TAHLİYE DAVALARI MAHKEMELERİ TIKADI
Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez de savaş sonrası çok sayıda kiralık talebi oluştuğunu, 100 binin üzerinde insanın kente göç ettiğinin söylendiğini belirtti.

Geçilmez, "Bu da fiyatları inanılmaz derecede artırdı. Birçok mülk sahibi, cazip fiyatları görünce kiracılarını çıkarmaya çalışıyor ya da biten sözleşmeleri yenilemiyor. Bu durum, kira tahliye davalarını artırdı. Şu an adliyede inanılmaz bir tıkanma var. 10 ay sonraya duruşma tarihi veriliyor. Mevcut duruşmalar gece saatlerine kadar sürüyor. Dava sayısı inanılmaz artmış durumda. Sulh hukuk mahkemeleri tıkandı. Günde 60'a yakın dava görülüyor" diye konuştu.

'MEMURLAR GELMEK İSTEMİYOR'
Geçilmez, "Meslektaşlarımız ofis kiraları açısından çok zorlanıyor. Diğer meslek gruplarında da sıkışma var. Hatta memuriyet için buraya gelme durumu olanların gelmemek için her şeyi yaptığını duyuyoruz. Denizi, doğasıyla harika bir şehir. Fakat birçok insan şu an tayin durumuyla buraya gelmek istemiyor, gelen de gitmeye çalışıyor. Memurlardan bir kısmı köylerde bile oturuyormuş. Ev veya iş yeri fiyatları da artık 8-10 milyonlarda ve alınamayacak duruma geldi" dedi.

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