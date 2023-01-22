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Meral Akşener: İsveç'e bedeli ödetilmeli

İsveç'teki provokatif eyleme muhalefetten de tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İsveç hükümetinin buna izin vermesini kınıyorum, bedeli ödetilmeli" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Şanlıurfa 2. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Ocak 2023 17:37, Son Güncelleme : 22 Ocak 2023 17:38
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Meral Akşener: İsveç'e bedeli ödetilmeli

Akşener'in gündeminde İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması vardı.

"Dün İsveç'de büyükelçiliğimizin önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalıştı bir grup vandal, şerefsiz, ahlaksız." diyen Akşener, "Şimdi bununla ilgili her türlü tedbiri bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kabinesi almak zorundadır" ifadelerini kullandı.


İsveç hükümetinin provokatif eyleme insan hakları, fikir hürriyeti çerçevesi içinde izin vermesini kınayan Akşener, şunları kaydetti:

"Bunu yapmaya kalkışanları da ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum. Şimdi iktidar partisine düşen bu eylemin sonuçlarını İsveç hükümetinin ödemesini sağlamaktır. Tekrar söyleyeyim İsveç hükümetinin bu konuda gereğini yapması, yapmadığı taktirde de onun karşılığını Türkiye'nin vermesidir. Şimdi daha evvel de biz her böyle önemli seçimlere gittiğimizde de bu arada başka başka bir şeyler oluyor, onlara karşı da hepimizin dikkatli ve uyanık olması lazım."


14 MAYIS MESAJI

Meral Akşener, yaklaşan seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Mayıslar bizimdir, eğer 14 Mayıs'ta yapılacaksa cumhurbaşkanlığı seçimi ben buradan ilan ediyorum 13. cumhurbaşkanı bizim, yani Millet İttifakı'nın adayı olacaktır. Bu arada yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyoruz." ifadelerini kullandı.

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