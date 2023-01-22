Tarım sigortaları tarife fiyatlarında indirim

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında düzenlenen sigortalarda üreticilerin tercihleri gözetilerek çeşitli düzenlemelere gidildi.

Bu çerçevede, Bitkisel Ürün Sigortası dolu riski tarife fiyatında 87 üründe yüzde 15 indirim yapılırken 23 üründe yüzde 10 ve 24 üründe yüzde 5 indirime gidildi. Buğday tarife fiyatında yüzde 6 indirim yapıldı.

Don riskinde, don hasar prim oranı düşük olan 5 üründe (incir, kestane, avokado, altıntop, ahududu) yüzde 20,3, 2 üründe (Antep fıstığı, Trabzon hurması) ise yüzde 10 indirime gidildi. Hasar prim oranı yüksek 5 üründe yüzde 5 (sofralık üzüm, elma, nektarin, armut, dut), 1 üründe (ceviz) ise yüzde 10 tarife fiyatı artırıldı.

"ÇİFTÇİLERİN TALEPLERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilerin taleplerinin her geçen gün arttığını ifade ederek şunları söyledi:

"Çiftçilerin tarım sigortasına yönelik talepleri her geçen gün artıyor. Bu gelişmeler Bakanlık olarak TARSİM'i geliştirmedeki motivasyonumuzu desteklemektedir. Üreticilerden gelen talepler çercevesinde tarım sigortasındaki teminat kapsamını geliştirmeye devam ediyoruz."