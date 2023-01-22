Trabzonspor farka koştu
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında İstanbulspor'u 4-0 yendi. Bordo-mavililer bu sonuçla puanını 35'e yükseltti.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Ocak 2023 21:15, Son Güncelleme : 22 Ocak 2023 21:16
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Trabzonspor, mücadeleyi 4-0 kazandı.
Bordo-mavililerin golleri 33. dakikada Yusuf Yazıcı, 48. dakikada Bartra, 51. dakikada Bakasetas ve 64. dakikada Trezeguet'den geldi.
Trabzonspor bu galibiyetle puanını 35'e yükseltirken, İstanbulspor 15 puanda kaldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız