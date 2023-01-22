Gölcük'te doğalgaz patlaması; 2'si ağır 5 kişi yaralı
Kocaeli'de üç katlı apartmanda meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2023 21:42, Son Güncelleme : 22 Ocak 2023 22:19
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evde büyük bir patlama meydana geldi. Yaralılar
olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Edinilen ilk bilgilere göre, Gölcük ilçesinde bir evde büyük Patlama meydana geldi. Kocaeli'nin birçok ilçesinden hissedilen patlamanın Gölcük'te meydana geldiği öğrenildi.
Olayda yaralananlar olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Öte yandan, patlamanın kaynağının doğalgaz sızıntısından olabileceği değerlendiriliyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız