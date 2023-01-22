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Erdoğan'dan Babacan'a: Üzüntüm tabii şu, 15 sene bu benim yanımda hiçbir şey kapamamış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'lara yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Üzüntüm tabii şu, 15 sene bu benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Neyin hesabını kime soruyorsun? Bu ülkede savunma sanayinde şu anda bini aşkın firma var. Ne cahil adamsın sen ya." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da gençlerle buluştuğu "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programına katıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2023 22:06, Son Güncelleme : 22 Ocak 2023 22:08
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Erdoğan'dan Babacan'a: Üzüntüm tabii şu, 15 sene bu benim yanımda hiçbir şey kapamamış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da gençlerle buluştuğu "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programına katıldı. Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'lara yönelik açıklamalarına ilişkin açıklamlarında bulundu.

BABACAN'A: SEN NE CAHİL ADAMSIN YA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'lara yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Üzüntüm tabii şu, 15 sene bu benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Neyin hesabını kime soruyorsun? Bu ülkede savunma sanayinde şu anda bini aşkın firma var. Ne cahil adamsın sen ya." dedi.

"AKRABALIK BAĞINI KURMADAN ÖNCE BU ADIMLAR ATILMIŞTI"
Erdoğan Babacan için şunları söyledi;

Bu arkadaş, her şeyden önce sen git çocuk bezi sat. Onların asıl mesleği odur.Üzüntüm şu, 15 sene bu benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Neyin hesabını kime soruyorsun? Bu ülkede savunma sanayinde şu anda 1000'i aşkın firma var. Ne cahil adamsın sen ya? Kalkacak Baykar bu eserleri ortaya koyacak, Allah rahmet eylesin Baykar'ın sahibi benim dünürüm ama biz akrabalık bağını kurmadan önce bu adımlar atılmıştı.

"BİLEĞİMİZ CİDDİ MANADA GÜÇLENDİ"

Ben başbakan olmadan önce seçimi kazanıp yurt dışı seyahata çıktığımızda, ABD'ye gittiğimizde o zaman oğul Bush vardı. O zaman Bush ile görüşmeleri yaptık, 'bize terörle mücadelede İHA/SİHA verecektiniz ne oldu?' diye sorduk. O zaman Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'dı. Rice'ı yanına çağırdı, 'bak hala Türkiye'ye bunlar verilmedi, süratle bunları verelim' dedi ve bize o zaman İHA verdiler. Ama verilen İHA'lar maalesef 48 saatliğineydi. Rahmetli Özdemir Bey hemen çocuklarıyla seferberlik ilan etti, şimdiki gibi fabrikaları yok, atölye vardı. Ve orada bu işin üretimine girdiler, ilk iş olarak İHA ürettiler. Bu İHA'ların üretimiyle beraber durmadılar, ardından hemen SİHA'ya geçtiler. İHA sadece koordinat tespit işine yarıyor. SİHA'da hem koordinat tespiti var hem de insansız silah kullanma imkanı var. Bununla birlikte de terörle mücadelede bileğimiz ciddi manada güçlendi. Tabii daha sonra aramızda akrabalık bağı da oluştu.


Hamdolsun İHA ve SİHA'lardan sonra üçüncü bir segment ürettiler, o da Akıncı oldu. Tabii Akıncı felaket bir savaş uçağı. Onunla beraber yüksek tonajlı bomba kullanabilme kabiliyeti var. Bu arada yatırımlar büyüyor. Ama en önemlisi de 4'üncü segment. Çok çok önemli. Şu anda onun testleri yapıldı, bu testlerde de hamdolsun başarıyla çıktılar. Şimdi dünya takip ediyor, siparişler geliyor.

"YAZIKLAR OLSUN, ÖĞRENEMEMİŞ, DİĞERLERİ DE ÖĞRENEMEMİŞ"
E şimdi sen ne yapacaksın, önünü keseceksin? Nereden böyle bir imkanı yakaladın? Dünyanın neresinde böyle bir yatırımcının önünü kesebilirsin? Kaldı ki bu grup devletten kredi falan da almadı. Rahmetliye devletin yer tahsisi vardır ama o kendi paramla alacağım demiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Böyle bir insan, bununla ilgili kalkıp bu ifadeleri kullanıyor. Yazıklar olsun, öğrenememiş. O da öğrenememiş, diğerleri de öğrenememiş.

Son eser Kızılelma. O bizim hayalimiz. O hedefi Kızılelma ile vurup indireceğiz."

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