M.A, idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 13 bin 722 lira ceza yazıldı Polis ekipleri, sürücünün 2,48 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğunu belirledi.

Yapılan incelemede, bir süre önce ehliyetine alkollü araç kullanmaktan 6 ay el konulduğu tespit edilen sürücüye, 8 bin 190 lira ehliyetsiz, 5 bin 96 lira ikinci kez alkollü ve 436 lira da sigortasız araç kullanmaktan toplam 13 bin 722 lira ceza yazıldı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 yıl 6 ay el konuldu.