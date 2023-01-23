23 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları
23 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Kadim Doğrular Işığında Yenilikçi Aile Politikaları Çalıştayı"na katılacak.
(Ankara/10.00)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TEM Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı ile KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.
(Antalya/09.30/10.30)
3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gölbaşı Mogan Uygulama Oteli'nde düzenlenecek Akran Zorbalığını Önlemede Bütüncül Okul Yaklaşımı Çalıştayı'na katılacak.
(Ankara/11.00)
4- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla'daki bir otelde düzenlenecek "Türk Dünyası 2040 Vizyonu Türk Dünyası ile birlikte büyüyen Türkiye Çalıştayı"na iştirak edecek.
(İstanbul/11.00)
5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İncirli'deki İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde "Esnaflar Dijitalleşiyor Projesi" toplantısına katılacak.
(İstanbul/11.00)
6- TBMM'den
- Plan ve Bütçe Komisyonunda konut finansmanına ilişkin kanun teklifi görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İçmesuyu ve Atıksu Yönetimi Çalıştayı'na iştirak edecek.
(Ankara/09.30)
- TÜİK, geçen yılın 3. çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm ile ocak ayı tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta, Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü ve HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.
(Konya/İstanbul/20.00)
2- Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta mücadelesi Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor maçıyla sona erecek.
(Rize/20.00)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla tamamlanacak.
(İzmir/19.00)
4- Basketbolda Bitci Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası mücadelelerinin kura çekimleri Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.
(İstanbul/13.00/15.00)
5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. hafta mücadelesi Tokat Belediye Plevne-Altekma maçıyla sona erecek.
(Tokat/17.30)
6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 12. haftaya Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor maçıyla devam edilecek.
(Ankara/16.00)
7- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a ana tablo maçlarıyla devam edilecek.
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