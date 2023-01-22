Hatay'da soba gazından zehirlenen yaşlı adam öldü
Hatay'ın Erzin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 81 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2023 23:54, Son Güncelleme : 22 Ocak 2023 23:55
Hatay'ın Erzin ilçesinde İshali Mahallesi'nde yaşayan Cemal Tabar'ın evinden koku geldiğini fark eden komşuları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Tabar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen Tabar'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız