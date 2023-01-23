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Çığır açan teknoloji: Dünya devi Bayraktar TB2'yi seçti

Dünyanın en önemli teknoloji mecralarından biri olan MIT Technology Review, Bayraktar TB2'leri 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterdi. Gelişmeyi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar duyurdu

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Ocak 2023 08:15, Son Güncelleme : 23 Ocak 2023 08:06
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Çığır açan teknoloji: Dünya devi Bayraktar TB2'yi seçti

MIT Technology Review, Bayraktar TB2'leri 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterdi.

Bayraktar TB2'ler, MIT Technology Review dergisi tarafından 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterildi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en önemli teknoloji mecralarından biri olan MIT Technology Review, milli SİHA'larımız Bayraktar TB2'leri 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterdi" ifadesini kullandı. MIT Technology Review dergisinin internet sitesinde, Bayraktar TB2 gibi Türk yapımı uçakların, drone'lerin savaştaki rolünü önemli ölçüde genişlettiği belirtildi.

UZUN MENZİLLİ GÖREV

Derginin internet sitesinde, on yıllar boyunca Predator ve Reaper gibi üst düzey hassas vuruş yapan Amerikan uçaklarının drone savaşına hükmettiği ancak Ukrayna'daki savaşın Çin, İran ya da Türkiye'de üretilen düşük bütçeli modellerle tanımlandığı belirtildi.

Geçen Yeni insansız hava araçlarından bazılarının DJI gibi hem keşif hem de yakın menzilli saldırılar için kullanılan hazır quadcopter'ler olduğu yazılan internet sitesinde, "Rusya'nın Kiev'de sivillere saldırmak için kullandığı 30 bin dolarlık İran yapımı patlayan Shahed drone'ler gibi diğerleri ise daha uzun menzilli görevler yapabiliyor. Ancak en dikkat çekici olanı Türkiye'nin Baykar şirketi tarafından üretilen 5 milyon dolarlık Bayraktar TB2" değerlendirmesi yapıldı.

ÇIĞIR AÇAN TEKNOLOJİ

Dergi, Bayraktar TB2'lerin çığır açan teknolojisine ilişkin şu değerlendirmelere yer verdi: "TB2, saatte 138 mil hıza ulaşabiliyor ve yaklaşık 186 millik bir iletişim menziline sahip. Baykar, 27 saat havada kalabileceğini söylüyor. Ancak TB2, yer istasyonlarıyla video paylaşabilen kameralarla birleştirildiğinde hem kanatlarında taşıdığı lazer güdümlü bombaları hedeflemek hem de yerden topçu atışlarını yönlendirmeye yardımcı olmak için güçlü bir araç haline geliyor. En önemlisi ise basitçe kullanılabilirliği. Reaper gibi ABD yapımı insansız hava araçları, daha yetenekli ancak daha pahalı ve sıkı ihracat kontrollerine tabi. TB2 ise isteyen her ülke için mevcut. Taktiksel avantajları açık."

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