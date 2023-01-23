Kendi gazımıza gün sayıyoruz

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazı karaya çıkartmak için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Karada Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi yükselirken, denizde Sakarya Gaz Sahasında, denizin 2.200 metre altındaki enerji üssünde sona geliniyor. Geçen yıl tamamlanan ve Sakarya Gaz Sahasından Filyos Doğalgaz İşleme Tesisine gazı taşıyacak boruların yanında, devasa ekipmanlar da bir bir Karadeniz'in derinliklerinde görev yerini alıyor.

Bu operasyonlarda yaklaşık 10 bin kişi görev alırken, denizde de 50'nin üzerinde gemi mesai harcıyor. Bu arada dünyada sadece 5 ülkede bulunan bu enerji filosu da her geçen gün gücüne güç katıyor. Geçtiğimiz günlerde enerji filosuna katılan ve Filyos Limanı'na demirleyen Mukavemet'in şubatın ilk haft ...