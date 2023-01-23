6'lı masadaki lider adayını açıkladı

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı henüz belirsizliğini koruyor. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na yönelik itirazı sürerken masanın ortaklarından çok konuşulacak bir çıkış geldi.

Masadaki liderlerden olan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP liderinin adaylığına destek verdi.

Cumhuriyet'e konuşan DP lideri Uysal, "Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olduğunu düşünüyorum. Adaylık için ana muhalefet lideri olması hüviyetiyle bundan daha tabii, doğal ne olabilir ki. Geçmişte olduğu gibi ikinci Ekmeleddin vakasının yaşanmasını kimse beklemesin." dedi.

Adayın bir an önce açıklanması gerektiğini vurgulayan Uysal, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye seçim psikolojisine Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile öngörülenden erken girdi. Bence artık adaylık da dahil olmak üzere bu karar alma süreçleri daha erkene alınmalı diye düşünüyorum. "