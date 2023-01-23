Kırklareli'nde trafik kazasında biri askeri personel 3 kişi yaralandı
Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2023 09:55, Son Güncelleme : 23 Ocak 2023 10:02
İzzettin K. idaresindeki 22 EN 030 plakalı otomobil, Pınarhisar yolu mevkisinde, askeri personel Samet D'nin kullandığı 59 TP 586 plakalı otomobille çarpıştı.
Ardından Olcay T. yönetimdeki 59 AH 250 plakalı otomobil, bu araçlardan birine hafif çarptı.
Kazada, Samet D. ile İzzettin K. ve aynı araçtaki Yasemin K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız