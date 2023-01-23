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Adana'da 4 FETÖ sanığına hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 4'ü, 2 yıl 11 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2023 10:22, Son Güncelleme : 23 Ocak 2023 10:39
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Adana'da 4 FETÖ sanığına hapis cezası verildi

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklardan M.A, N.Y, T.I, F.B. ve K.Y. ile avukatları hazır bulundu. Sanık K.Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduklarını, Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını belirtti.

Savcı, "terör örgütü üyeliği" suçundan işlem yapılan örgütün "mahrem imamları" ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle kapatılan kurumlarda SGK kayıtlarının bulunduğunu aktardığı sanıklar M.A, N.Y, T.I, F.B. ve K.Ç'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, sanık K.Y'nin ise örgütteki konumuna ilişkin detaylı bilgiler vermesi dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık F.B, savunmasında FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yok, örgüte finansal destekte de bulunmadım. ByLock programını kullanmadım." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan K.Ç'yi 7 yıl 6 ay, T.I. ve F.B'yi 6 yıl 3'er ay, K.Y'yi ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, M.A. hakkındaki dosyanın ayrılmasını, N.Y'nin de "yüklenen suçun işlendiğinin sabit olmaması"ndan dolayı ceza almamasını ve iki sanığın beraatlerini kararlaştırdı. Sanık K.Ç. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar veren heyet, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına hükmetti.

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