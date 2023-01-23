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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Brüksel'e gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 25-26 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulunacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2023 10:42, Son Güncelleme : 23 Ocak 2023 10:43
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Brüksel'e gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nebati, 25-26 Ocak'ta Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda parlamenterlere hitap edecek.

Nebati, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenecek "Küresel Belirsizlik Döneminde, Yeni Olanaklar ve Çözümler: Türkiye Ekonomi Modeli" konulu panelde de konuşacak. Diplomatik ve akademik çevreler dahil, iş dünyasından birçok davetlinin katılacağı panelde, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında devreye alınan politika setleri ile modelin çıktıları değerlendirilecek.

Panel kapsamında, Türkiye ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan uygulamalar uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacak.

Bakan Nebati, Brüksel ziyaretinde ekonomiden sorumlu AB Komiseri Paolo Gentiloni ile komşuluk ve genişlemeden sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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