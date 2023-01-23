Dolar 18,81 TL'ye yükseldi
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, günü 18,81 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2023 18:24, Son Güncelleme : 23 Ocak 2023 18:24
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8040
|18,8050
|18,8110
|18,8120
|Avro
|20,3580
|20,3590
|20,4140
|20,4150
|Sterlin
|23,1910
|23,3080
|23,1380
|23,2550
|İsviçre Frangı
|20,3380
|20,4400
|20,3270
|20,4290
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7740
|18,8540
|18,7810
|18,8610
|Avro
|20,3180
|20,3980
|20,3740
|20,4540
|Sterlin
|23,1310
|23,3410
|23,0780
|23,2880