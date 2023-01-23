HAK-İŞ Genel Başkanı'ndan 'Kamu Çerçeve Protokolü' açıklaması
HAK-İŞ Genel Başkanı: Kamu Çerçeve Protokolü'nün imzalanması konusunda çalışmalarımızı hızlandıracağız
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2023 14:15, Son Güncelleme : 23 Ocak 2023 14:17
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşme Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu
- HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Kamu Çerçeve Protokolü'nün imzalanması konusunda çalışmalarımızı hızlandıracağız"Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız