Bakan Yanık'tan Türkiye Aile Yapısı Araştırması açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kadim Doğrular Işığında Yenilikçi Aile Politikaları Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Bakanlığın aileye dönük, doğrudan aileyi temel alan, aile odaklı çalışmalarının olduğunu söyledi.

Sosyal politika üretme çalışmalarının tamamında merkeze aileyi koyduklarını vurgulayan Yanık, bir çocuğu öncelikle kendi ailesinin bulunduğu ortamda desteklemek, yetiştirmek ve güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını, engellileri de mümkünse ailelerinin yanında desteklediklerini anlattı.

Yanık, ailenin yerine başka bir şey ikame edilemeyeceğine işaret ederek, "O zaman aileyi korumak, güçlendirmek, geleceğe güçlü, sahici, gerçekçi ve sağlıklı bir aile olarak taşımak zorundayız." ifadesini kullandı.

Bakanlığın temel uğraşlarının en başında kadına yönelik ve aile içi şiddetin geldiğini belirten Yanık, "Eğer aileyi korumak istiyorsak, aileyi bizim bildiğimiz, tanıdığımız kendimizi içinde güvende hissettiğimiz biçimde korumak ve geleceğe taşımak istiyorsak, aileyi ifsat eden her türlü sebeple mücadele etmemiz lazım." diye konuştu.

- "İlk veriler elimize geldi"

Bakanlığın Türkiye Aile Yapısı Araştırması çalışmasından bahseden Yanık, "Geçtiğimiz yıl itibarıyla çalışmanın saha aşaması bitti ve şu anda genel analizlerini tamamladık. İleri analizlerini de inşallah 2023'ün ilk yarısında bitirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Bakan Yanık, araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını, sosyal politika başlıkları itibarıyla da çalışacaklarını dile getirerek, "İlk veriler de elimize geldi. Türkiye Aile Yapısı Araştırması bizim için çok önemli. Çünkü 5 yılda bir Türkiye toplumunun demografisini ve alışkanlıklarını kıyaslama imkanı buluyoruz. 2006, 2011, 2016 sonuçlarını biz göreve gelir gelmez bir rapor halinde çalışmıştık. 2021'i şimdi tekrar heyecanla çalışıyoruz. Muhakkak sizlerle de tamamlandıktan sonra paylaşacağım." şeklinde konuştu.

- "Boşanma Sebepleri Araştırmasını yapıyoruz"

Bakan Derya Yanık, geçen yıl Türkiye Ergen Profili Araştırması'na başladıklarını anımsatarak, Türkiye Üniversite Gençliği Profili Araştırması'nın da özellikle bağımlılıkla mücadelede çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Ailelerin hangi problemleri çözemediğini belirlemek için Boşanma Sebepleri Araştırması da yaptıklarını, geçen yıl başladıkları, bu yıl da devam eden "Çocuk Profili" ve "Yaşlı Profili" araştırmalarının da önemli olduğunu dile getiren Yanık, akran zorbalığı meselesini ciddiye aldıklarını ve bu konu hakkında da çalışmaya başladıklarını bildirdi.

Ülke nüfusunun yaşlandığına işaret eden Yanık, "Bizim bu süreci de yönetmemiz lazım. Yani aktif yaşlanma, o yaşlılık sürecinin sağlıklı ve verimli bir biçimde tamamlanması ama aynı zamanda 22 milyon, 23 milyon çocuğun bir 10 yıl sonra yaşlılığın sosyal sonuçlarını görmeye başladığımızda onlara nasıl davranacağını, nasıl merhamet göstereceğini, nasıl sahip çıkacağını da şimdiden çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Şu ana kadar 95 bine yakın danışmanlık hizmeti vermişiz"

Yanık, 4 yılda bir Kadına Yönelik Şiddet Araştırmasının yapıldığını belirterek, 2024'te bu araştırmanın tekrar yapılacağını söyledi.

İlgili bakanlıkların zaman zaman kendi görev alanı içerisinde veya etkileşim halinde aileye yönelik çalışmalar sürdürdüğünü dile getiren Yanık, aile temelli olmak üzere insanı güçlü kılmak için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Bakan Yanık, 95 bine yakın aile danışmanlığı hizmeti verdiklerini, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ASDEP personeli olmak üzere 15 bine yakın personelle ulusal hane ziyaretini bir kampanya halinde sürdürdüklerini anlattı.

Sosyal yardımların önemli bir kısmının aileyi güçlendirici, aile fertlerinin hayatını kolaylaştırıcı destekler olduğunun altını çizen Yanık, en son aile destek programıyla bunu daha bütüncül ve daha kapsamlı hale getirdiklerini ifade etti.

Yanık, bu yıl nisan ayında Çocuk Şurası yapmayı hedeflediklerini, şura ve Çocuk Profili Araştırması'ndan yola çıkarak bir çocuk politikası oluşturmayı öngördüklerini dile getirdi.

- "Özel dikkat ve özel ihtimam gerektiren gruplarla çalışıyoruz"

Bakan Yanık, Türkiye Yüzyılı'nın etiyle, kemiğiyle gerçek bir hayali, gerçek bir vizyonu ifade ettiğini söyledi.

Bugünden başlayarak Türkiye Yüzyılı'nın gelecek projeksiyonunu oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Yanık, "Biz hedef gruplar itibarıyla özel dikkat ve özel ihtimam gerektiren gruplarla çalışıyoruz. Dolayısıyla çocuklar, engelliler, yaşlılar, sosyal yardım ihtiyaçları, yani toplumun aslında sosyoekonomik anlamda en zayıf, en kırılgan gruplarına yönelik çalışıyoruz." diye konuştu.

Birey ve aile güçlenirse toplumun güçleneceğine işaret eden Yanık, bu destek mekanizmalarını kurmak ve işletmekten daha önemlisinin sürdürülebilir kılmak olduğunu kaydetti.