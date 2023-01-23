AK Partili vekil: Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu'da yayın yapan TV52'nin canlı yayın konuğu oldu.

Yediyıldız'a, daha önce kullandığı

"Tayyip Ağabey'e ihanet etmeyelim."

sözünün ne ifade ettiği soruldu.

Yediyıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Tayyip Ağabey'e ihanet etmek Türkiye'ye ihanet etmektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu belirten Yediyıldız,

"Tayyip Ağabey Türkiye'nin başında. Dünyanın lideri. Biz bu kaz kafamızla - özür dilerim, kusura bakma. Kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz. Şimdi kalkıp da böyle ucuz sebeplerle Tayyip Ağabey'e ihanet etmek, Türkiye'ye ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip Ağabey'e ihanet etmek mazlumlara ihanet etmektir."

dedi.

"Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım"

Konuya ilişkin sözlerine devam eden Yediyıldız,

"Biz Tayyip Ağabey'e ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Bunları şey olsun diye söylemiyorum ya! Tayyip Ağabey'e, bu resme biz kalkacağız bir şeyler söyleyeceğiz."

şeklinde konuştu.

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın ifadeleri şöyle

Tayyip Ağabey Türkiye'nin başında. Dünyanın lideri. Biz bu kaz kafamızla - özür dilerim, kusura bakma. Kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz. Şimdi kalkıp da böyle ucuz sebeplerle Tayyip Ağabey'e ihanet etmek, Türkiye'ye ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip Ağabey'e ihanet etmek mazlumlara ihanet etmektir. Bak sana açık ve net söylüyorum, şu anda Ukrayna ve Rusya savaşı var değil mi? Ukrayna da Rusya da Tayyip Ağabey'den bir şeyler bekliyor ve de onları yapıyorlar görüyorsunuz. Daha ne olacak, biz Tayyip Ağabey'e ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Bunları şey olsun diye söylemiyorum ya! Tayyip Ağabey'e, bu resme biz kalkacağız bir şeyler söyleyeceğiz.