Erdoğan: 14 Mayıs'ı seçim için en doğru gün olarak gördük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Öncelikle herkesin üç aylarını tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihi olan 18 Haziran'ı hem Kurban Bayramı arifesi ve hac dönemine hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine hem de ilk ve ortaöğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk.

14 Mayıs 2023 Pazar gününü seçim için en doğru gün olarak gördük. Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız.

Diplomasimiz bölgemizde ve dünyamızda yaşanan her türlü gerilimi, çatışmayı barış zemininde yönetecek bir itibara sahip olmak. Aşmamız gereken sıkıntılarımız, handikaplarımız var. Ama hamd olsun potansiyelimiz hepsinin üstesinden gelmeye yeterlidir. Ülkemiz 2023 seçimlerine işte böyle bir fotoğrafla gitmek üzere.

'Türkiye Yüzyılı'nı ülkemizin milli vizyonu olarak sizlerin takdirine sunuyoruz.