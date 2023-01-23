Emine öğretmenin öldüğü kazada, sürücü HTS kayıtlarından belirlenecek
Kütahya'da 7 ay önce köy yolunda otomobille öğretmen Emine Güder'e (32) çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ömer Demirtaş, kaza sırasında otomobili o dönem 17 yaşında ve ehliyetsiz olan kardeşi Ali Demirtaş'ın kullandığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, kaza sırasında kardeşlerin yerinin tespit edilmesi için o güne ilişkin telefon kayıtlarının (HTS) incelenmesine karar verdi.
Kaza, geçen yıl haziran ayında, merkeze bağlı Ağaçköy yolunda meydana geldi.
43 DU 643 plakalı otomobil, Köprüören köyüne yaya olarak giden Alaaddin Güder
(56), eşi Fatma Güder (50) ve kızları Emine Güder'e çarptı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin
ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan Ankara Hacı Bayram İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler
öğretmeni Emine Güder, 1 hafta sonra yaşamını yitirdi, anne ve babası ise tedavilerinin
ardından taburcu oldu.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü olduğunu beyan eden Ömer Demirtaş, ifadesinin
ardından serbest bırakıldı, hakkında Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'ne, taksirle
1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle dava
açıldı.
Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık
Ömer Demirtaş ile taraf avukatları katıldı. Sanık Demirtaş, kaza sırasında otomobili
Ali Demirtaş'ın kullandığını ve suçu üstlendiğini söyleyerek, "Kaza gecesi
bir düğündeydik, ben arkadaşlarımla birlikte Kütahya'ya gittim. Kardeşim Ali
Demirtaş, hamile olan eşimi eve götürmek için otomobille yola çıktı.
Söz konusu trafik kazası kardeşimin sürücülüğünü yaptığı otomobille gerçekleşmiş.
Kazayı haber alıp gittiğimde kardeşimin yanına gidip kazayı nasıl yaptığını
sordum. Yaralılarla ilgilendim, daha sonra da kardeşimin yaşı olay tarihinde
17 olduğundan ve ehliyeti olmadığından, ayrıca benim hamile olan eşimi götürürken
bu kaza yaşandığı için suçu üstlendim. Kardeşim karşı çıktı ama vicdan yaptım.
Şimdi gerçekleri anlatmak istedim. Ben suçsuzum, beraatımı talep ediyorum"
dedi.
Mahkemede tanık olarak dinlenen Merve Demirtaş, eşi Ömer Demirtaş'ın kazayı
üstlendiğini ve otomobili kardeşi Ali Demirtaş'ın kullandığını öne sürdü. Ali
Demirtaş da otomobili kendisinin kullandığını ileri sürerek, "Yaklaşık
45-50 kilometre hızla gidiyorduk. Seyir halindeyken ses geldi, ben hayvana çarptığımızı
düşündüm. Araçtan indiğimizde yaralıları gördük.
Ağabeyim Ömer Demirtaş kaza yerine geldiğinde aracı kendisinin kullandığını
söylediğini belirtti. Ben kabul etmedim ama jandarmaya sürücü olduğunu söylediğinde
sesimi çıkarmadım. Yaşım küçüktü, ehliyetim yoktu" diye konuştu.
Mahkeme heyeti sanık ve tanık ifadelerinin ardından Ömer Demirtaş ve kardeşi
Ali Demirtaş'ın kaza sırasında bulundukları yerin tespiti için cep telefonu
kayıtlarının (HTS incelenmesine karar verip duruşmayı erteledi.
'ANNESİ İLK DEFA ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE KIZININ MEZARINA GELEBİLDİ'
Kızı Emine'nin ölümünü hala kabullenemediklerini anlatan Alaaddin Güder, "Şu an sanık olan Ömer Demirtaş, 'Ben yapmadım, kardeşim Ali Demirtaş kazayı yaptı' diye söyledi. Ali Demirtaş da bunu kabul etti. Kazadan 7 ay geçti ancak tutuklama olmadı. Burada bir öğretmeni kaybettik.
Ben onu çok zor emekle büyüttüm. Herhangi bir tutuklama yok. Annesi ilk defa
'Öğretmenler Günü'nde kızının mezarına gelebildi. Fotoğrafı olan odaya giremiyor,
bakamıyor, Adalete güveniyoruz. İçimizi soğutacak bir karar bekliyoruz"
dedi.
Emine'nin ölümünden sonra odasına hiç giremediğini belirten annesi Fatma Güder
de kızının mezarı başında ağlarken, adaletli bir karar verilmesini istediğini
söyledi.
28 GÜN SONRA DÜĞÜNLERİ OLACAKTI
İlyas Yeşil (36) ise nişanlısı Emine Güder'i anlatarak, "KPSS'de 93 puan alarak alanında Türkiye beşincisi oldu. Ankara'ya atandı. Hayalleri vardı. Çocukları ve okulunu çok seviyordu.
Onun hayalleri bizi yıkıyor, söyleyecek cümle bulamıyorum. Çok zor bir durum.
28 gün sonra düğünümüz vardı. Düğün için ev tutmuştuk. Kazadan 3 gün önce ben
evi taşımak için Ankara'ya gitmiştim. Birlikte evi taşıdık. Eşyaları ayarladık.
Beraber Kütahya'ya döndük.
Bizim mahkemeden beklentimiz, adalet yerini bulsun. Bu canilerin, katillerin
en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.