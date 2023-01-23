AnadoluJet'ten avantajlı aile bileti kampanyası
Türk Hava Yolları'nın (THY) markası AnadoluJet, Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda yüzde 20 indirimli aile biletlerini satışa sundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2023 17:04, Son Güncelleme : 23 Ocak 2023 17:06
AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, aynı soyadına sahip en az 3, en fazla 9 kişi için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcuların, 23 Ocak-1 Şubat tarihlerinde satın alacakları biletler ile 1 Haziran- 30 Eylül 2023 tarihleri arasında yüzde 20 indirimli uçuş olanağı elde edebilecekleri kaydedildi.
Açıklamada, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabileceği bildirildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız