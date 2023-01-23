KIZILELMA ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı

Kamu kurumlarına olan borçlar yeniden yapılandırılacak
Kamu kurumlarına olan borçlar yeniden yapılandırılacak
%1,39 faizli 50.000 TL ihtiyaç kredisi!
%1,39 faizli 50.000 TL ihtiyaç kredisi!
Sponsorlu İçerik
Seçimler 14 Mayıs'ta olursa öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Seçimler 14 Mayıs'ta olursa öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Yeni Konut Finansmanı kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
Yeni Konut Finansmanı kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
Kiracısını çıkarmak için tavanı deldi, sarımsaklı su döktü
Kiracısını çıkarmak için tavanı deldi, sarımsaklı su döktü
Çalışmayı düşünen EYT'liye tazminat şoku
Çalışmayı düşünen EYT'liye tazminat şoku
Kamu işçisinin toplu sözleşmesinde görüşmeler hızlandı
Kamu işçisinin toplu sözleşmesinde görüşmeler hızlandı
AK Partili vekil: Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım
AK Partili vekil: Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım
Ekmeğe zam gelecek mi?
Ekmeğe zam gelecek mi?
Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi
Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi
Altının gram fiyatı 1.161 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.161 lira seviyesinden işlem görüyor
YSK Başkanlığına 'kardeş' iddiası
YSK Başkanlığına 'kardeş' iddiası
6'lı masadaki lider adayını açıkladı
6'lı masadaki lider adayını açıkladı
EYT'lilerin prim borcuna yapılandırma
EYT'lilerin prim borcuna yapılandırma
'Evde bakım' için emeklilik imkanı: Sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak
'Evde bakım' için emeklilik imkanı: Sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak
Borç yapılandırması kabinede görüşülecek
Borç yapılandırması kabinede görüşülecek
'Yerli yedek parçacılar dünyada Türkiye'nin Otomobili'yle büyüyecek'
'Yerli yedek parçacılar dünyada Türkiye'nin Otomobili'yle büyüyecek'
Ocak sonrasında yerel yöneticilerde ücret değişimi
Ocak sonrasında yerel yöneticilerde ücret değişimi
Mansur Yavaş adaylık tartışmalarına noktayı koydu
Mansur Yavaş adaylık tartışmalarına noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta seçim için yetkimi kullanacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta seçim için yetkimi kullanacağım
Bakan Nebati: Biz EYT'nin kaynağını oluşturarak yeni yıla girdik
Bakan Nebati: Biz EYT'nin kaynağını oluşturarak yeni yıla girdik
Meclis, yaşlıların sorunlarına ilişkin rapor hazırladı
Meclis, yaşlıların sorunlarına ilişkin rapor hazırladı
Türkiye'yi etkisini altına alacak: Sağanak yağmur ve kar geliyor
Türkiye'yi etkisini altına alacak: Sağanak yağmur ve kar geliyor
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu 1 ay ücretsiz
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu 1 ay ücretsiz
Artış trendi son buldu, 83 bin kişi borsadan çıktı
Artış trendi son buldu, 83 bin kişi borsadan çıktı
Antalya'da konut fiyatları uçtu: Memurlar tayin istiyor
Antalya'da konut fiyatları uçtu: Memurlar tayin istiyor
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde yeni yapılandırma paketi var
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde yeni yapılandırma paketi var
42 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasında iddianame hazır
42 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasında iddianame hazır
Geçen yıl en çok konut satılan ilçeler
Geçen yıl en çok konut satılan ilçeler
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ana sayfaHaberler Teknoloji

KIZILELMA ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı

Baykar'ın tamamen öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ikinci uçuşunda Sistem Tanımlama Test'ini başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar," İnsansız savaş uçağımız KIZILELMA Sistem Tanımlama Uçuşu'nu başarıyla tamamladı. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2023 17:47, Son Güncelleme : 23 Ocak 2023 19:17
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bayraktar KIZILELMA'nın gökyüzündeki testleri devam ediyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı bu çerçevede Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ikinci uçuşunu yaptı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen ikinci uçuş sırasında, Sistem Tanımlama Testi başarıyla tamamlandı.

Uçuş ile ilgili konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar," İnsansız savaş uçağımız KIZILELMA Sistem Tanımlama Uçuşu'nu başarıyla tamamladı. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Böylece Türk havacılık ve savunma tarihinde yeni bir dönemin kapıları açıldı.

Kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyeti

Bayraktar KIZILELMA özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.

Düşük radar görünürlüğü

Bayraktar KIZILELMA, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

Harp sahasında dengeler değişecek

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar KIZILELMA, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.

2023 ihracatla başladı

Baykar, 2023 yılına Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi ile başladı. Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Rekabete dayalı süreçte Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakan Baykar'ın Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla beraber Bayraktar TB2 SİHA için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu. Ayrıca, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şu ana kadar 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Google 12 bin kişiyi çıkarıyor: 10 bin de Microsoft çıkaracak
Google 12 bin kişiyi çıkarıyor: 10 bin de Microsoft çıkaracak
Baykar: TSKGV'ye bağlı şirketlerden hiç kimse istihdam edilmemiştir
Baykar: TSKGV'ye bağlı şirketlerden hiç kimse istihdam edilmemiştir
Togg açıkladı: Ön sipariş verme hakkı geldi
Togg açıkladı: Ön sipariş verme hakkı geldi
TEKNOFEST yarışmaları için son dönemece girildi
TEKNOFEST yarışmaları için son dönemece girildi
Samsun'da rüşvet operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Samsun'da rüşvet operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Kırgızistan, Türkiye'den Anka SİHA satın aldı
Kırgızistan, Türkiye'den Anka SİHA satın aldı

Bu Habere Tepkiniz

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, rehber öğretmen ataması hakkında açıklamada bulundu.
Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmelilerden kadroya geçmeleri halinde, kişilerin 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetlerinin olup olmadığı haklarında uygulanacak olan kanun hükümlerini belirler. Durumlarına göre 5434 veya 5510 hükümleri uygulanır.
BRITA ile tasarruf edin.

BRITA ile tasarruf edin.

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=Memurlar&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=Brita-Ocak23-300TL
Profesör, görev tahsisli konut davasını kazandı

Profesör, görev tahsisli konut davasını kazandı

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sezgin Çelik açtığı görev tahsisli konut davasını kazandı.
'İcra Uzmanlığı Kadrosu ihdas edilmesini talep ediyoruz'

'İcra Uzmanlığı Kadrosu ihdas edilmesini talep ediyoruz'

'İcra Uzmanlığı Kadrosu ihdas edilmesini talep ediyoruz'
KİT'lerde 'avukatlık vekalet ücreti'ne ilişkin 2 dava sonuçlandı

KİT'lerde 'avukatlık vekalet ücreti'ne ilişkin 2 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan avukatların avukatlık vekalet ücretinin dağıtımına ilişkin açtığı iki davayı sonuçlandırdı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Doçentlerin ek göstergelerindeki belirsizlik çözüldü!

Doçentlerin ek göstergelerindeki belirsizlik çözüldü!

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda yapılan düzenlemeyle birlikte doçent ek göstergesinden yararlanabilmek için kadroya atanma şartı getirildi!
Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

AK Parti, 2023 seçim beyannamesinde adalet alanında atılacak adımların taslağını hazırladı. Adalet Bakanlığı ile AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı taslak ile hukuk fakülteleri kontenjanları azaltılacak. Böylece daha başarılı gençler arasından seçim yapılmış olacak.
5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memur engelli emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlarsa, ayrıca engellilik oranı aylık bağlanmasına yeterli olmayacak şekilde düşerse engellilikten dolayı yaşlılık aylığı kesilir.
İstinaf mahkemesi 'yeniden bir karar verilmek üzere' şeklinde karar verebilir mi?

İstinaf mahkemesi 'yeniden bir karar verilmek üzere' şeklinde karar verebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Bölge İdare Mahkemesince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılmak suretiyle dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine kesin olarak karar verileceği yönünde düzenleme getirildiğine vurgu yaparak "yeniden bir karar verilmek üzere" şeklinde verilen kararı bozdu.
Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2023.
18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci

18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci

Şanlıurfa'da 18 yıl sonra erkek bebeğe kavuşan bir aşiretin mensuplarının mutluluğu görülmeye değerdi. Hastanede kalabalık bir grupla aşiretin yeni mensubunu karşılayan kişiler, duygu dolu anlar yaşadı. Bebeği kucağına alan babası gözyaşlarına hakim olamazken, doğumu gerçekleştiren doktorun sosyal medyada paylaştığı görüntüler tıklanma rekorları kırdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, 1250 bekçi alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2023
Haftanın fırsat ürünleri (23-29)

Haftanın fırsat ürünleri (23-29)

23 Ocak 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.