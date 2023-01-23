Cips hırsızlığı kuryelere yönelik saldırı başlattı

Kamu kurumlarına olan borçlar yeniden yapılandırılacak
Kamu kurumlarına olan borçlar yeniden yapılandırılacak
%1,39 faizli 50.000 TL ihtiyaç kredisi!
%1,39 faizli 50.000 TL ihtiyaç kredisi!
Sponsorlu İçerik
Seçimler 14 Mayıs'ta olursa öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Seçimler 14 Mayıs'ta olursa öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Yeni Konut Finansmanı kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
Yeni Konut Finansmanı kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
Kiracısını çıkarmak için tavanı deldi, sarımsaklı su döktü
Kiracısını çıkarmak için tavanı deldi, sarımsaklı su döktü
Çalışmayı düşünen EYT'liye tazminat şoku
Çalışmayı düşünen EYT'liye tazminat şoku
Kamu işçisinin toplu sözleşmesinde görüşmeler hızlandı
Kamu işçisinin toplu sözleşmesinde görüşmeler hızlandı
AK Partili vekil: Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım
AK Partili vekil: Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım
Ekmeğe zam gelecek mi?
Ekmeğe zam gelecek mi?
Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi
Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi
Altının gram fiyatı 1.161 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.161 lira seviyesinden işlem görüyor
YSK Başkanlığına 'kardeş' iddiası
YSK Başkanlığına 'kardeş' iddiası
6'lı masadaki lider adayını açıkladı
6'lı masadaki lider adayını açıkladı
EYT'lilerin prim borcuna yapılandırma
EYT'lilerin prim borcuna yapılandırma
'Evde bakım' için emeklilik imkanı: Sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak
'Evde bakım' için emeklilik imkanı: Sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak
Borç yapılandırması kabinede görüşülecek
Borç yapılandırması kabinede görüşülecek
'Yerli yedek parçacılar dünyada Türkiye'nin Otomobili'yle büyüyecek'
'Yerli yedek parçacılar dünyada Türkiye'nin Otomobili'yle büyüyecek'
Ocak sonrasında yerel yöneticilerde ücret değişimi
Ocak sonrasında yerel yöneticilerde ücret değişimi
Mansur Yavaş adaylık tartışmalarına noktayı koydu
Mansur Yavaş adaylık tartışmalarına noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta seçim için yetkimi kullanacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta seçim için yetkimi kullanacağım
Bakan Nebati: Biz EYT'nin kaynağını oluşturarak yeni yıla girdik
Bakan Nebati: Biz EYT'nin kaynağını oluşturarak yeni yıla girdik
Meclis, yaşlıların sorunlarına ilişkin rapor hazırladı
Meclis, yaşlıların sorunlarına ilişkin rapor hazırladı
Türkiye'yi etkisini altına alacak: Sağanak yağmur ve kar geliyor
Türkiye'yi etkisini altına alacak: Sağanak yağmur ve kar geliyor
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu 1 ay ücretsiz
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu 1 ay ücretsiz
Artış trendi son buldu, 83 bin kişi borsadan çıktı
Artış trendi son buldu, 83 bin kişi borsadan çıktı
Antalya'da konut fiyatları uçtu: Memurlar tayin istiyor
Antalya'da konut fiyatları uçtu: Memurlar tayin istiyor
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde yeni yapılandırma paketi var
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde yeni yapılandırma paketi var
42 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasında iddianame hazır
42 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasında iddianame hazır
Geçen yıl en çok konut satılan ilçeler
Geçen yıl en çok konut satılan ilçeler
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Cips hırsızlığı kuryelere yönelik saldırı başlattı

Eskişehir'de bir market çalışanının cips çalarken yakaladığı şahsı polise bildirmesi için bir kuryeden yardım istemesi ilginç olaylara sebep oldu. İddiaya göre cips çalarken yakalanan şahsın arkadaşları polisi arayan kurye dahil çevre mahallelerde bulunan bütün kuryelere döner bıçağı ve taşlarla saldırılan başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2023 18:07, Son Güncelleme : 23 Ocak 2023 18:08
Yazdır
Cips hırsızlığı kuryelere yönelik saldırı başlattı

Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesi Tutan Sokak'ta önceki akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan bir marketten bir çocuk cips çaldı. Bunu fark eden market çalışanı Ahmet Güner, çocuğu yakaladı. Bir grup bu sırada Güner'in etrafını sardı. Bunun üzerine çalışan, yoldan geçen bir kuryeden polisi aramasını istedi. Kuryenin polisi aradığını gören çocuklar, ona ve diğer motosikletli kuryelere saldırmaya başladılar. Yine iddiaya göre örgütlenen bahse konu şahıslar, Yenibağlar, Kumlubel ve Fatih mahallelerinde bulunan bütün kuryelere döner bıçağı, satır, taş ve benzeri zarar verici cisimlerle saldırmaya başladı. Olaylarda bazı kuryeler seyir halindeyken döner bıçaklarından, bazıları ise taşlardan aldıkları darbelerle yaralandılar. İddialara göre bir gecede yaklaşık 8 kurye çeşitli yerlerinden yara aldı. Şahıslar, olaylarından ardından sosyal medya üzerinden kuryeleri tehdit eden paylaşımlarda bulundular. Can güvenliğinden endişe duyan kuryeler tek siparişe toplu halde gitmeye başladılar.

"Kuryeleri bulup intikam almaya çalışıyorlar"

Olayın yaşandığı marketin çalışanı Ahmet Güner o anları şöyle anlattı:

"21.30 sularında 17 -18 yaşlarında 7-8 çocuk buradan cips alıp gidiyorlar. Tamamen tesadüfen güvenlik kamerasından gördüm. Ben de hemen yakaladım. Çocuklar kalabalık olunca sağ olsun kurye arkadaşlarda geldi. O yüzden kurye ve çocuklar arasında tartışma çıktı. Aralarında arbedede yaşanmış. Çevredeki esnaf arkadaşlardan da bu olayların çok yaşandığını duyuyoruz. Kurye arkadaşlarında canı tehlikede. Çocuklar hakkında kesinlikle bir işlem yapılmıyor. Yaşları küçük olduğu için serbest bırakılıyor. Yaşları küçük ama yaptıkları büyük. Olayın ardından da olaya iştirak eden etmeyen bütün kuryeleri bulup intikam almaya çalışıyorlar."

"Sırtıma döner bıçağı ile vurduğunu hissetim"

Olayın yaşandığı noktaya yaklaşık bir kilometre ötesinde motosikleti ile seyir halinde iken uğradığı döner bıçaklı saldırıyı anlatan kurye Umut Çelebi, "Ben siparişe giderken, 10-15 kişilik çocuk grubu önümü kesti, ellerinde taşlar ve bıçaklar vardı. Motoru üzerlerine sürdüm. Ardından ara sokakta durup motordan indiğimden, bir şahıs sırtıma döner bıçağı ile vurduğunu hissetim. Bir de kaskıma aynı bıçakla vuruldu, sonra kaçmaya başladılar. Ben de üzerimi çıkarıp, kesiğim falan var mı diye kontrol ettim. Çevredeki arkadaşlarda hemen polisi aradı. Sol kürek kemiğimde zedelenme oldu, bir de kaskımda darbeden dolayı zarar var. Kaskım iyi bir malzemeden yapılmasa direkt kafama darbe alabilirdim" dedi.

"Balta, satır, bıçak ile durdurup darp ediyorlar"

Olay anına şahitlik eden kurye Fatih Aytekin, sipariş için gittiği mahallede, motosikletinin bir grup tarafından çalınmaya çalışıldığını anlattı. Olay anını ve yaşadıklarını anlatan Aytekin, " Akşam 21.30 sularında diğer firmada çalışan kurye arkadaş, dükkanın önünde durmuş. Ben de onun kaza yapıp durduğunu zannettim. Baktığımda 7-8 kişilik bir gurubun marketten hırsızlık yaptığını öğrendim. Kurye arkadaş polisi artıyor, bu olaydan sonra çocuklar kaçtı. Olay yaşandıktan sonra yarım saat sonra Kumlubel Mahallesi tarafına sipariş götürüyordum. Benim motosikletimi de çalmaya çalıştılar. Ben motosikletimi yarım saatte zor kurtardım. İlk duyumlarım ayrı ayrı sokaklalar da tek gelen kuryelere saldırıyorlar. Balta, satır, bıçak ile durdurup darp ediyorlar. İlk kişi kolundan yaralandı, daha sonra bıçaklananlar olmuş. Bu saate kadar 7-8 kişini yaralandı" ifadelerine yer verdi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Belediye başkanına eski çalışandan yumruklu saldırı
Belediye başkanına eski çalışandan yumruklu saldırı
Anne, tartıştığı oğlunu tabancayla korkutmak isterken yaraladı
Anne, tartıştığı oğlunu tabancayla korkutmak isterken yaraladı
'İkizler Çetesi' operasyonunda 6 tutuklama
'İkizler Çetesi' operasyonunda 6 tutuklama
Kiracısını çıkarmak için tavanı deldi, sarımsaklı su döktü
Kiracısını çıkarmak için tavanı deldi, sarımsaklı su döktü
İsveçli bakandan nefret suçu savunması: Yasalar müsaade ediyor
İsveçli bakandan nefret suçu savunması: Yasalar müsaade ediyor
Emine öğretmenin öldüğü kazada, sürücü HTS kayıtlarından belirlenecek
Emine öğretmenin öldüğü kazada, sürücü HTS kayıtlarından belirlenecek

Bu Habere Tepkiniz

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, rehber öğretmen ataması hakkında açıklamada bulundu.
Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmelilerden kadroya geçmeleri halinde, kişilerin 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetlerinin olup olmadığı haklarında uygulanacak olan kanun hükümlerini belirler. Durumlarına göre 5434 veya 5510 hükümleri uygulanır.
BRITA ile tasarruf edin.

BRITA ile tasarruf edin.

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=Memurlar&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=Brita-Ocak23-300TL
Profesör, görev tahsisli konut davasını kazandı

Profesör, görev tahsisli konut davasını kazandı

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sezgin Çelik açtığı görev tahsisli konut davasını kazandı.
'İcra Uzmanlığı Kadrosu ihdas edilmesini talep ediyoruz'

'İcra Uzmanlığı Kadrosu ihdas edilmesini talep ediyoruz'

'İcra Uzmanlığı Kadrosu ihdas edilmesini talep ediyoruz'
KİT'lerde 'avukatlık vekalet ücreti'ne ilişkin 2 dava sonuçlandı

KİT'lerde 'avukatlık vekalet ücreti'ne ilişkin 2 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan avukatların avukatlık vekalet ücretinin dağıtımına ilişkin açtığı iki davayı sonuçlandırdı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Doçentlerin ek göstergelerindeki belirsizlik çözüldü!

Doçentlerin ek göstergelerindeki belirsizlik çözüldü!

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda yapılan düzenlemeyle birlikte doçent ek göstergesinden yararlanabilmek için kadroya atanma şartı getirildi!
Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

AK Parti, 2023 seçim beyannamesinde adalet alanında atılacak adımların taslağını hazırladı. Adalet Bakanlığı ile AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı taslak ile hukuk fakülteleri kontenjanları azaltılacak. Böylece daha başarılı gençler arasından seçim yapılmış olacak.
5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memur engelli emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlarsa, ayrıca engellilik oranı aylık bağlanmasına yeterli olmayacak şekilde düşerse engellilikten dolayı yaşlılık aylığı kesilir.
İstinaf mahkemesi 'yeniden bir karar verilmek üzere' şeklinde karar verebilir mi?

İstinaf mahkemesi 'yeniden bir karar verilmek üzere' şeklinde karar verebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Bölge İdare Mahkemesince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılmak suretiyle dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine kesin olarak karar verileceği yönünde düzenleme getirildiğine vurgu yaparak "yeniden bir karar verilmek üzere" şeklinde verilen kararı bozdu.
Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2023.
18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci

18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci

Şanlıurfa'da 18 yıl sonra erkek bebeğe kavuşan bir aşiretin mensuplarının mutluluğu görülmeye değerdi. Hastanede kalabalık bir grupla aşiretin yeni mensubunu karşılayan kişiler, duygu dolu anlar yaşadı. Bebeği kucağına alan babası gözyaşlarına hakim olamazken, doğumu gerçekleştiren doktorun sosyal medyada paylaştığı görüntüler tıklanma rekorları kırdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, 1250 bekçi alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2023
Haftanın fırsat ürünleri (23-29)

Haftanın fırsat ürünleri (23-29)

23 Ocak 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.