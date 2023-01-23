Seçimler 14 Mayıs'ta olursa öğrenciler nasıl oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Öncelikle herkesin üç aylarını tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihi olan 18 Haziran'ı hem Kurban Bayramı arifesi ve hac dönemine hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine hem de ilk ve ortaöğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk.

Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılamanın yanı sıra milli iradenin en yüksek katılımla, en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz.

Bu anlayışla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023'ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız.

Diplomasimiz bölgemizde ve dünyamızda yaşanan her türlü gerilimi, çatışmayı barış zemininde yönetecek bir itibara sahip olmak. Aşmamız gereken sıkıntılarımız, handikaplarımız var. Ama hamd olsun potansiyelimiz hepsinin üstesinden gelmeye yeterlidir. Ülkemiz 2023 seçimlerine işte böyle bir fotoğrafla gitmek üzere.

'Türkiye Yüzyılı'nı ülkemizin milli vizyonu olarak sizlerin takdirine sunuyoruz.

Pazar günü Roman kardeşlerimizle birlikteydik. Bizi bağırlarına bastıkları için hepsine teşekkür ederim.

Cuma günü sayın Ukrayna Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptık.

Bursa'da da verimli bir gün geçirdik. Toplu açılış törenine katıldık, gençlerle bir araya geldik. Dün de şehir merkezi ile havalimanı arasını konforlu hale getirecek bir projenin açılış törenine katıldık. Paris'te bile yok. Paris'teki metronun çatısı akıyor. Bizim metromuzun durumu her türlü dört dörtlük.

Avrasya Tüneli'nin boğazın altından geçirdiğimizde olmaz diyorlardı. Oldu. Siz geçmişinizden bu yana kaç tane köprü yaptınız. Yavuz Sultan Selim Köprümüzü yaptık. Osman Gazi Köprümüzü yaptık. 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde 6 dakika da karşıdan karşıya geçiyorsun.

Kağıthane metro hattı her bakımdan yerli ve milli. Bu eserimizle artık otobüs beklemeye gerek yok. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşıyorsunuz. Ulaştırma Bakanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Cuma günü Bilecik'teyiz. Cumartesi günü de inşallah Denizli'ye gideceğiz.