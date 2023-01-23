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Erdoğan: İsveç, NATO için bizden destek beklemesin

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Terör örgütlerine her yerde cirit attıracaksınız, sonra NATO'ya girmek için destek bekleyeceksiniz. Yok öyle bir şey. İsveç NATO için bizden destek beklemesin." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ocak 2023 19:13, Son Güncelleme : 23 Ocak 2023 19:32
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Erdoğan: İsveç, NATO için bizden destek beklemesin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 3 saatlik toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İSVEÇ'TEKİ TAHRİK EYLEMİ

Bireyin hak ve özgürlüklerinin sınırı diğer insanların hak ve özgürlüklerinin başladığı yere kadardır. Hiçbir birey kutsalları aşağılama hakkına sahip değildir. Bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarının da hesap etmişlerdir.

''İSVEÇ NATO İÇİN DESTEK BEKLEMESİN''

Terör örgütlerine her yerde cirit attıracaksınız, sonra NATO'ya girmek için destek bekleyeceksiniz. Yok öyle bir şey. İsveç NATO için bizden destek beklemesin''

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