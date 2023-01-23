10 bine yakın ehliyet iade edilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak" dedi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ocak 2023 19:45, Son Güncelleme : 23 Ocak 2023 19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yaptı.
Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ölümlü trafik kazalarında son 5 yılda azalma sağladık. Salgın döneminde artan ihracatımız nedeniyle karayollarındaki ticari seferlerde artış yaşandı. Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.
Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız