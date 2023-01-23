Bu kez kadın erkeği öldürdü
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde, bir kadın tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2023 20:34, Son Güncelleme : 23 Ocak 2023 21:55
S.A. Yeni Mahalle Kululu Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle M.C'ye (22) tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Akkışla İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırılan M.C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli S.A. polise teslim oldu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız