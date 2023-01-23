Balyoz davası karar için 24 Mart'a ertelendi

Balyoz Planı davasında hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan tutuklu sanık Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın "Suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına devam edildi. Sanık Metin Yavuz Yalçın vefat ettiği için hakkındaki yargılama düşürüldü.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 28 Şubat davası çerçevesinde tutuklu sanık Çetin Doğan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanıklar İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Erdal Akyazan ile Emin Küçükkılıç ve avukatları da hazır bulundu. Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı, daha önce verilen mütalaayı tekrarladıklarını dile getirdi.

Yerel mahkemenin 31 Mart 2015 tarihli kararında sanıkların atılı suçları işledikleri yönünde bir sonuç ve kanaate varamadığını ifade eden tutuklu sanık Çetin Doğan, "Bu hükmün geçersizliğini ortaya koyan somut olgu dava konusu Yargıtay ilamında yer almamaktadır" dedi. Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Mehmet Kaya Varol, "Beraat kararınızda direnmenizi talep ediyorum" şeklinde konuştu. Diğer tutuksuz sanık İhsan Balabanlı ise, "Mahkemenizden yıllardır süren ızdırapta son vermesini, beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Emin Küçükkılıç söz alarak, "2010 yılından beri çok heyet gördüm, aynı savunmaları tekrar etmekten bıktım. Bu işin son bulmasını arz ediyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Yaklaşık 10 saat süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı karar için 24 Mart tarihine erteledi.