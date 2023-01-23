Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Vatandaşlar işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.