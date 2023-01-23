İlk önce telefonu çaldı ardından mağazaya girip fiyat sordu

Olay, Elliler Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hırsız, elektronik eşya satışı yapılan dükkanda gözüne kestirdiği telefonu çaldı. Hırsızlık yapan şahıs, ilk önce vitrinden bulunan telefonu çalıp cebine koydu ardından dükkana girip fiyat sordu. Şahsın hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık yapan şahıstan şikayetçi olan dükkan sahibi durumu polise bildirdi.