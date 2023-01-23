Motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Orhangazi'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, aynı motosikletteki kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2023 22:53, Son Güncelleme : 23 Ocak 2023 22:54
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Gemlik gişelerine yakın mevkide 20 yaşındaki Adnan Tezcan yönetimindeki plakalı motosiklet, yol ayrımındaki virajı döndükten sonra bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Tezcan ve yanındaki 19 yaşındaki Yusuf Berra Arık motosikletle yola savruldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Arık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Motosikletin sürücüsü ise ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.
Arık'ın cenazesi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız