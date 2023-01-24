24 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci yazar Uğur Mumcu için 30 yıl önce suikaste uğradığı evinin önünde düzenlenecek anma törenine katılacak.

(Ankara/12.20)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- CHP, MHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

- Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği ziyaret edecek, Kızılay İzmir Toplum Merkezi Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni ile İş Dünyası ile Buluşma programına iştirak edecek.

(İzmir/12.00/13.00/14.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Atatürk Kültür Merkezi'nde "2023 BİGG Spor Ödülleri Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/19.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler" Ödül Töreni ile MÜSİAD Adana 24. Olağan Genel Kurulu toplantısına iştirak edecek.

(Adana/16.30/18.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıl (3640 gün) vadeli devlet tahvilinin ilk ihracı ile 5 yıl (1820 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satış ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taşkent'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı'nda konuşma yapacak, toplantı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Taşkent-Özbekistan)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Atatürk Kültür Merkezi'nde Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Spor Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/18.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final turlarının kura çekimi yapılacak.

(İstanbul/14.00)

3- Basketbolda 7Days Avrupa Kupası'nın 12. hafta mücadelesi başlayacak; B Grubu'nda Türk Telekom, İsrail'in Hapoel Vegan Friendly ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Tel Aviv/21.00)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu grup mücadelesi başlayacak; Galatasaray Nef, K Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın Limoges ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

5- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a çeyrek final maçlarıyla devam edilecek.

(Melbourne)

6- Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/13.00/15.00)