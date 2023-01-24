İslam Memiş'ten altın borcu olanlara uyarı: Bekleyin!

Dünya ekonomisinde resesyon endişeleri ve merkez bankalarının baskıcı ve belirsiz para politikaları, yatımrimcıları güvenli liman olan metalara rağbet etmeye yönlendirdi. Bu kapsamda yeni yılın başındna itibaren değerine değer katan ve uzun vadede yeni rekorlar kırması beklenen altın, gözde yatırım araçlarındna biri oldu.

Yeni haftaya değer kaybı ile başlayan altının kısa sürede kayıplarını telafi etmesi bekleniyor. Altın piyasalarının nabzını tutan İslam Memiş TGRT Haber ekranlarında piyasaları değerlendirerek önemli açıklamalar yaparak, altın borçlanan vatandaşlara da uyarıda bulundu.

ALTIN PİYASALARINDA FED ETKİSİ

Ons altın yeni yılın ilk saatlerinden itibaren sert yükselişle yaşayarak yüzde 5 değer kazandı. Arka arkaya beş haftadır yükselişini sürdüren altın fiyatları sağlam ilerleyişini sürdürmeye devam ediyor.

1 Şubat'ta yapılacak Fed toplantısını ardından baz puanlık artışa kesin gözü ile bakılıyor. Fed iyimserliği ise altın fiyatlanmalarını desteklemeye devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın ise para politikasını sıkılaştırması bekleniyor. Bu gelişmelerle beraber altının yanında gümüş de kararlı yükselişlerine devam ediyor.

MEMİŞ:DALGALANMALAR DEVAM EDEBİLİR

İslam Memiş, "Kaygan bir zeminde olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Dalgalanmalar önümüzdeki haftalara devam edebilir. İkinci tur dalgalanmalarda bir düşüş trendine girilebilir. Buna da hazırlıklı olmak gerekiyor" ifadelerini kullanarak "Bu ikinci tur dalgalanmalar ve düşüş trendinin sebebi ise millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı ile alakası piyasaların bir fiyatlama yapmaması. Eğer millet ittifakı adayı bir aday açıklarsa o zaman yeni bir fiyatlanma içinde olunacak. Piyasalara hakim olmak ve bu beklentiyi mutlaka göz önünde bulundurmak lazım" ifadelerini kullandı.

Memiş, "Yılın ikinci yarısı ile alakalı dövizle borç almamak gerektiğini söyleyebilirim. Döviz geliriniz yoksa dövizle borçlanmak oldukça büyük bir risk." dedi.

"ALIM İÇİN FIRSAT KOLLAYAN ŞUBAT AYINI BEKLESİN"

İslam Memiş, "Euro/Dolar paritesi 1,09 seviyesinde. Hedef 1,11 seviyesi. Gram altın/TL fiyatı ekranlarda bin 165, serbest piyasalarda bin 184. Burada kar satışları yaşanabilir. Ons altın bin 950 dolar seviyesinde. Yukarıda bin 950, aşağıda bin 850 dolar. Bu bant aralıklarını takip etmeye devam ediyoruz. Alım için fırsat kollayan altın yatırımcısının şubat ayını mutlaka beklemesi gerektiğini söyleyebilirim. Gümüşün ons ve gram tarafından yine yatay seyirler devam ediyor. Yıllık ve aylık olarak gümüş yine altına göre daha iyi performans sergiliyor." diye konuştu.

İslam Memiş, "ÖTV ile alakalı şu anda bir beklentim yok. Ancak ithal araçlarla alakalı bir karar alınılabilir. İmar affı ile ilgili kamuoyunun çok büyük bir beklentisi var. Ben bizzat sayın bakana da sormuştum kamuoyunda böyle bir beklenti var diye ama Sayın Bakan Hayır böyle bir çalışmamız yok dedi. Bu nedenle böyle bir çalışma beklemiyorum." dedi.

KRİTİK TARİH: 31 MART 2022

Memiş sözlerine şöyle devam etti:

Kritik tarih 31 Mart 2022. Bu tarihten önce harç borcu olanlar, Bağ-Kur sigorta borcu olanlar belediyeye taksitlendirme imkanı olanlar için birçok avantaj olacak. Teşvikler ve destekler bir noktada kazandırdı. Bunların piyasaya yansıması pozitif olacaktır. Bir nakit akışı ve bir para trafiği olacaktır."