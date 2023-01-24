Yargıtay'dan emsal karar: İnternetini paylaşan suça ortak

Ankara'da yaşayan bir kişi, kendisine Facebook üzerinden hakaretler eden sahıstan davacı oldu, tazminat talep etti. Davaya, şahsın bağlı olduğu wi-fi'nin sahibi de dahil edildi.

Bu kişi, olayla bağlantısı olmadığını, hakaretle suçlanan kişiyi tanımadığını belirterek davanın reddini istedi.

Asliye Hukuk Mahkemesi de tazminet talebini kabul etmedi. Davcı kararı temyize götürdü. Bunun üzerine dosya Yargıtay'ın gündemine geldi.

Davayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Gönderilen mesajları bir bütün olarak değerlendiren Daire "Davacıya sosyal medyadan hakaretler içeren mesajlar atılmış. Bu mesajlardan wi-fi sahibi de sorumlu. İkisi de uygun bir miktar manevi tazminat ödemelidir" diyerek, mahkemenin hükmünü bozdu.

Bu karar sonrası dava yeniden görülecek.