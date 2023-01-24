AA sordu: Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?
Ankete katılanların yüzde 92,5'i "Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?" sorusuna "hayır" yanıtını verdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 10:01, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 10:03
Anadolu Ajansının (AA) Twitter'daki anketine katılanların yüzde 92,5'i "Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?" sorusuna "hayır" dedi.
AA'nın Twitter'daki @anadoluajansi hesabı üzerinden düzenlenen ankete 24 saat içerisinde 50 bin 155 kişi katıldı.
Saat 01.00'de sona eren ankette "Sizce Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 7,5'i "evet" derken, yüzde 92,5'i ise "hayır" yanıtını verdi.
Anket sonuçları, AA tarafından İsveç makamlarıyla paylaşılacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız