Yüksek Komuta Kademesinin 2023 yılı emekli maaşları ve ikramiyeleri
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe konulan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi ile maaş katsayıları belirlenmiştir. Bu Genelge ile belirlenen maaş katsayıları askeri personelin emekli maaşını da belirlemektedir.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 10:36, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 11:27
Bu kapsamda 2023 yılı itibarıyla yüksek komuta kademesinin emekli maaşları
ve ikramiyeleri de belirlendi. Buna göre Genelkurmay Başkanı'nın emekli maaşı
54 bin 294 TL olurken, emekli ikramiyesi ise 1 milyon 103 bin 225 TL olmuştur.
2023 yılı Ocak ayı itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer komuta kademelerinden
emekli olanların ve diğer askeri personelin emekli maaşlarını öğrenmek için
Memurlar.net'in hazırlamış olduğu online robotlar bölümünde yer alan Askeri
personelin emekli maaş bölümünden faydalanabilirsiniz.
Bu çerçevede general, amiral, subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarmaların
emekli maaşlarına tek tıkla ulaşabilmek için Askeri
personelin emekli maaşları robotuna tıklayınız.