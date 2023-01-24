Yüksek Komuta Kademesinin 2023 yılı emekli maaşları ve ikramiyeleri

Bu kapsamda 2023 yılı itibarıyla yüksek komuta kademesinin emekli maaşları ve ikramiyeleri de belirlendi. Buna göre Genelkurmay Başkanı'nın emekli maaşı 54 bin 294 TL olurken, emekli ikramiyesi ise 1 milyon 103 bin 225 TL olmuştur.



2023 yılı Ocak ayı itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer komuta kademelerinden emekli olanların ve diğer askeri personelin emekli maaşlarını öğrenmek için Memurlar.net'in hazırlamış olduğu online robotlar bölümünde yer alan Askeri personelin emekli maaş bölümünden faydalanabilirsiniz.



Bu çerçevede general, amiral, subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarmaların emekli maaşlarına tek tıkla ulaşabilmek için Askeri personelin emekli maaşları robotuna tıklayınız.

