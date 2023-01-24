Fatih Terim The Guardian jürisinde
Fatih Terim, Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu listesi için The Guardian tarafından jüri olarak seçilen ilk Türk teknik direktör oldu.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 10:34, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 10:36
İngiliz The Guardian gazetesi, her yıl olduğu gibi, 2022 yılında da en iyi performans gösteren 100 futbolcuyu seçecek jüriyi belirledi.
'Yılın En İyi 100 Erkek Futbolcusu' listesini belirleyecek jüride eski futbolculardan Patrik Andersson, Maicon gibi isimlerin yanı sıra teknik adamlar arasında Türkiye A Milli Takımı ve Galatasaray 'ın eski teknik direktörü Fatih Terim de yer aldı.
Terim'in yanında Avram Grant ve İzlanda Teknik Direktörü Magnus Mar Einarsson da jüriye dahil oldu.
'Yılın En İyi 100 Erkek Futbolcusu' listesinin adayları arasında Inter'de forma giyen A Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu da bulunuyor. Son olarak 2017'de imza atarak Galatasaray'ı çalıştıran Terim, 10 Ocak 2022'de ayrılmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız