Bahçeli: Seçim kanununda yapılan değişiklikler 14 Mayıs'ta geçerli

Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Sağlık Bakanı Koca'dan 'piyasada bulunmayan ilaç' açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan 'piyasada bulunmayan ilaç' açıklaması
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir
Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor?
Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor?
Seçim süreciyle ilgili merak edilen 10 soru
Seçim süreciyle ilgili merak edilen 10 soru
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
Yüksek Komuta Kademesinin 2023 yılı emekli maaşları ve ikramiyeleri
Yüksek Komuta Kademesinin 2023 yılı emekli maaşları ve ikramiyeleri
Kasapta 200, ESK'da 90 TL! Vatandaş 'ucuz' et kuyruğunda
Kasapta 200, ESK'da 90 TL! Vatandaş 'ucuz' et kuyruğunda
Abdurrahim Albayrak: 1000 kadın şoför bulsam 1000'ini de bugün işe alırım
Abdurrahim Albayrak: 1000 kadın şoför bulsam 1000'ini de bugün işe alırım
Benzine büyük zam bekleniyor
Benzine büyük zam bekleniyor
Yargıtay'dan emsal karar: İnternetini paylaşan suça ortak
Yargıtay'dan emsal karar: İnternetini paylaşan suça ortak
İslam Memiş'ten altın borcu olanlara uyarı: Bekleyin!
İslam Memiş'ten altın borcu olanlara uyarı: Bekleyin!
Bunu yapanların emekli maaşı yüzde 20 artıyor
Bunu yapanların emekli maaşı yüzde 20 artıyor
Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı
Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı
Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Ali Erbaş açıkladı: Cuma hutbeleri nasıl hazırlanıyor?
Ali Erbaş açıkladı: Cuma hutbeleri nasıl hazırlanıyor?
Görevi başında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
Görevi başında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
Kişisel veri ihlalinde cezalar yüzde 122 arttı
Kişisel veri ihlalinde cezalar yüzde 122 arttı
10 bine yakın ehliyet iade edilecek
10 bine yakın ehliyet iade edilecek
Kamu kurumlarına olan borçlar yeniden yapılandırılacak
Kamu kurumlarına olan borçlar yeniden yapılandırılacak
Seçimler 14 Mayıs'ta olursa öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Seçimler 14 Mayıs'ta olursa öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Yeni Konut Finansmanı kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
Yeni Konut Finansmanı kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
Kiracısını çıkarmak için tavanı deldi, sarımsaklı su döktü
Kiracısını çıkarmak için tavanı deldi, sarımsaklı su döktü
Çalışmayı düşünen EYT'liye tazminat şoku
Çalışmayı düşünen EYT'liye tazminat şoku
Kamu işçisinin toplu sözleşmesinde görüşmeler hızlandı
Kamu işçisinin toplu sözleşmesinde görüşmeler hızlandı
AK Partili vekil: Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım
AK Partili vekil: Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım
Ekmeğe zam gelecek mi?
Ekmeğe zam gelecek mi?
Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi
Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi
Altının gram fiyatı 1.161 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.161 lira seviyesinden işlem görüyor
YSK Başkanlığına 'kardeş' iddiası
YSK Başkanlığına 'kardeş' iddiası
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli: Seçim kanununda yapılan değişiklikler 14 Mayıs'ta geçerli

MHP Genel Başkanı Bahçeli; "Adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seçim kanunlarında geçen yıl yaptığımız değişiklikler 14 Mayıs 2023 tarihinde hukuken geçerlidir. Gördüğümüz kadarıyla 'zillet ittifakı' çok tehlikeli sularda kulaç atmaya devam etmektedir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 11:30, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 12:53
Yazdır
Bahçeli: Seçim kanununda yapılan değişiklikler 14 Mayıs'ta geçerli
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Burada yaptığı konuşmada Bahçeli, "Şunu biliniz ki 1918'den 1923'e kadar geçen tarih serüveni ve serencamında neler olmuşsa, 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe teşebbüsünden bugüne kadar üç aşağı beş yukarı benzerleri yaşanmıştır. Zalim hedeflerin ve hıyanet projelerinin emel ve enerjisinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Türk milleti bekasını korumak ve kökleştirmek maksadıyla Türk devletleri zincirine Cumhuriyet rejimiyle yeni bir halka eklemiş, bu kapsamda Türklüğün teşkilatçı yapısı İmparatorluğun yıkımından yeni bir Türk devleti çıkarmayı başarmıştır" açıklamasında bulundu.
Muhalefet partilerini eleştiren Bahçeli, "Dünya çapında hiçbir muhalefet partisi Türkiye'deki muhalefet partileri kadar savruk, sefil ve acınası hallere düşmemiştir. Yine dünya genelinde hiçbir muhalefet partisi bizdeki muhalefet gibi ülkesine ve milli haysiyete cephe almamıştır. İşin can alıcı noktası ise bu muhalefetin çok ciddi güvenlik sorununa dönüşmüş olmasıdır" diye konuştu.

"HDP'nin kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkelerine tamamıyla aykırıdır"
MHP lideri Bahçeli, HDP'nin kapatılma davasına ilişkin ise, "Evvela şunu söylemek zorundayım ki Anayasa Mahkemesinin HDP'nin talebiyle 25 Ocak 2023 tarihinde kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkelerine tamamıyla aykırıdır. Bu neyin görüşmesi, neyin arayışı, neyin hazırlığıdır? Anayasa Mahkemesi şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrasına bırakmayı görüşecek midir? HDP kapatılmalıdır, hem de vakit kaybetmeksizin bu bölücü ve terör yatağı kurutulmalı, hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır. HDP'nin isteğiyle Anayasa Mahkemesinin davayı sulandırması doğru değildir" şeklinde konuştu.
The Economist dergisine ilişkin konuşan Bahçeli, "Bunlar aleyhimize kurgular yapan küresel üst aklın ve melanetle çizilen büyük resmin tercümanı olan karanlık odakların husumet aparatlarıdır. 14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça, Cumhurbaşkanımızın sözde kusurlu olan demokrasimizi tam gelişmiş bir diktatörlüğe sürükleyeceğini ileri süren The Economist dergisi bu tip bir aparattır" şeklinde konuştu.

"Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kışkırtanlar çok sinsi ve silindir bir siyasetin tasarımcılarıdır"
İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren Bahçeli, "Bu azgın provokasyonu, bu nefret saçan eylemi ifade ve düşünce özgürlüğü olarak tevil edenler de aynısıyla suç ortağıdır. İsveç ve Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri ABD'nin dublör ülkeleridir. Viking mantığı ABD'nin kovboy aklıyla bir ve beraberdir. Danimarkalı Rasmus Paludan isimli bir alçağın eline çakmak tutuşturup Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kışkırtanlar, bunu da Türkiye Büyükelçiliği önünde yaptıranlar çok sinsi ve silindir bir siyasetin tasarımcılarıdır" ifadelerini kullandı.

"NATO'yla doğmadık, NATO'suz da çok şükür ölmeyiz"
"Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar güncel bir konu olmaya müstahaktır" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:
"Milliyetçi Hareket Partisi kitabımıza el uzatan, buna hizmet eden, göz yuman, ortam hazırlayan kim olursa olsun, hem bu dünyada hem de Mahkeme-i Kübra'da mutlaka hesaplaşacak, bunlara asla taviz vermeyecektir. Viking uzantıları ardına efendilerini alsa da, Türk'ün töresini, İslam'ın sancağını, mukaddesatımızın onurunu zedelemeye güç yetiremeyecektir. Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak isteyenler varsa buyursun açsınlar, NATO'yla doğmadık, NATO'suz da çok şükür ölmeyiz."
26 Ocak 2023'te yapılacak 11'inci altılı masa toplantısını değerlendiren, Bahçeli şunları kaydetti:
"Kimi aday yapıp yapmayacakları, birbirlerine hangi yöntemlerle kazık atıp atmayacakları artık kendi bilecekleri bir şeydir. Milletimizin gündemi zillet değil, vatandır, bayraktır, bağımsızlıktır, 14 Mayıs demokrasi zaferidir."

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağını iddia edenler ayak takımıdır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına yönelik iddiaları değerlendiren Bahçeli, "Milli birliğin ve kardeşliğin adresi Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağını iddia edenler hukuk cahili, dış tazyik ve destekli ayak takımıdır. Aynı şekilde 14 Mayıs tarihi dikkate alındığında, 31 Mart 2022 tarihinde kabul edilip 6 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7393 sayılı Kanun ile seçim kanunlarında yapılan değişikliklerin seçimlerde geçerli olamayacağını açıklayanlar demokrasi kaçkını, hukuk tanımaz kifayetsizlerdir" ifadelerine yer verdi.
Adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu kaydeden Bahçeli, seçim kanunlarında yapılan değişiklerin 14 Mayıs 2023 tarihinde hukuken geçerli olduğunun altını çizdi.

"İYİ Parti Başkanı silahlara değil, siyasete veda edeceği günlere eninde sonunda ulaşacak"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır 2'inci Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmayı hatırlatan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi'ne ihanetin, tarla kurultaylarının, imza kampanyalarının nedeni sanıyorum çok daha netleşmiştir. Biz biliyorduk, bununla birlikte herkes de görmüştür. Silahlara veda mesajını öncelikle düşünüp tavır geliştirmesi gerekenler bir zamanlar yan yana olduğumuz kişilerdir. İYİ Parti Başkanı silahlara değil, siyasete veda edeceği günlere eninde sonunda ulaşacak, bir daha da hiç kimseyi kandırmaya, aldatmaya, gülücükler saçarak gizli emellerini saklamaya yeltenemeyecektir" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'nın bugünden itibaren en az bin 500 oyu var demektir"
Konuşmasının ardından partililere "100 Oy" kartını gösteren Bahçeli, "Bu 100 oyu dağıtıyoruz. Burada bulunan arkadaşlarımızı cem ettiğimde Cumhur İttifakı'nın bugünden itibaren en az bin 500 oyu var demektir" dedi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
'Hedefimiz önümüzdeki yıl 60 milyon turist, 56 milyar dolar'
'Hedefimiz önümüzdeki yıl 60 milyon turist, 56 milyar dolar'
Bakan Akar: Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi
Bakan Akar: Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi
Bakan Kurum: İstanbul Finans Merkezi'nin bir kısmı bitti, nisan ayına bitiririz
Bakan Kurum: İstanbul Finans Merkezi'nin bir kısmı bitti, nisan ayına bitiririz
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağırıldı
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağırıldı

Bu Habere Tepkiniz

Üniversiteler kadro ilanlarında eşdeğer bölüm mezunlarına haksızlık yapıyor

Üniversiteler kadro ilanlarında eşdeğer bölüm mezunlarına haksızlık yapıyor

Bazı üniversiteler akademik kadro ilanlarında, YÖK Yürütme Kurulu'nun 2020 tarihli kararına rağmen eşdeğer bölüm mezunlarının başvurularını kabul etmiyor.
Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Belediye Başkanlığında tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile mühendis olarak görev yapan davacının, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesine istinaden feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulmuştur.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, rehber öğretmen ataması hakkında açıklamada bulundu.
Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmelilerden kadroya geçmeleri halinde, kişilerin 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetlerinin olup olmadığı haklarında uygulanacak olan kanun hükümlerini belirler. Durumlarına göre 5434 veya 5510 hükümleri uygulanır.
Profesör, görev tahsisli konut davasını kazandı

Profesör, görev tahsisli konut davasını kazandı

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sezgin Çelik açtığı görev tahsisli konut davasını kazandı.
KİT'lerde 'avukatlık vekalet ücreti'ne ilişkin 2 dava sonuçlandı

KİT'lerde 'avukatlık vekalet ücreti'ne ilişkin 2 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan avukatların avukatlık vekalet ücretinin dağıtımına ilişkin açtığı iki davayı sonuçlandırdı
Doçentlerin ek göstergelerindeki belirsizlik çözüldü!

Doçentlerin ek göstergelerindeki belirsizlik çözüldü!

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda yapılan düzenlemeyle birlikte doçent ek göstergesinden yararlanabilmek için kadroya atanma şartı getirildi!
Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

AK Parti, 2023 seçim beyannamesinde adalet alanında atılacak adımların taslağını hazırladı. Adalet Bakanlığı ile AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı taslak ile hukuk fakülteleri kontenjanları azaltılacak. Böylece daha başarılı gençler arasından seçim yapılmış olacak.
5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memur engelli emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlarsa, ayrıca engellilik oranı aylık bağlanmasına yeterli olmayacak şekilde düşerse engellilikten dolayı yaşlılık aylığı kesilir.
İstinaf mahkemesi 'yeniden bir karar verilmek üzere' şeklinde karar verebilir mi?

İstinaf mahkemesi 'yeniden bir karar verilmek üzere' şeklinde karar verebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Bölge İdare Mahkemesince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılmak suretiyle dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine kesin olarak karar verileceği yönünde düzenleme getirildiğine vurgu yaparak "yeniden bir karar verilmek üzere" şeklinde verilen kararı bozdu.
Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2023.
Bahçeli'den, Sinan Ateş'i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Bahçeli'den, Sinan Ateş'i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Gazetecilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş cinayeti ile ilgili soru sorması engellendi. Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti sorusu sorulması üzerine sinirlendi. "İşine bak hadi işine bak"
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, 1250 bekçi alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2023
Ters köşe eden 'deyim' sorusu!

Ters köşe eden 'deyim' sorusu!

Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 18 yaşındaki Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü hazırlık öğrencisi Özlem Koşar 50 bin TL'lik soruda takıldı. Ters köşe eden 'deyim' sorusu adeta gündeme damgasını vurdu.