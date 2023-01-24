Bakan Kurum: İstanbul Finans Merkezi'nin bir kısmı bitti, nisan ayına bitiririz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'ni nisanda tamamlamayı planladıklarını belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 12:04, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 13:04
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının birlikte çalışmalarını yürüttüğü İstanbul Finans Merkezinin son durumuna yönelik soru üzerine Bakan Kurum, "İstanbul Finans Merkezi'nin bir kısmı bitti. Nisan ayına bitiririz." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız