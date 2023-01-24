Cami avlusundaki uygunsuz görüntülere ilişkin 2 kişi serbest bırakıldı
Esenyurt'ta cami avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan yabancı uyruklu 2 kişi serbest bırakıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 16:30, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 16:32
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökevler Mahallesi'nde bir caminin avlusunda bir erkekle kadının uygunsuz hareketlerde bulundukları bilgisi üzerine inceleme başlattı.
Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerden A.A.H. (21) Bayrampaşa'da, V.A. (16) ise Esenyurt'ta yakalandı.
Haklarında "dini değerleri aşağılama" suçundan işlem yapılan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız